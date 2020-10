Croácia x França: saiba onde assistir ao jogo da Liga das Nações na quarta

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Estádio Maksimir, em Zagreb. Partida será transmitida pelo canal Space e na plataforma EI Plus

Croácia x França – Pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações, a Croácia recebe a França nesta quarta-feira (14), às 15h45, no Estádio Maksimir, em Zagreb.

A equipe francesa quer a liderança, mas para isso, precisa ganhar os três pontos e torcer para os portugueses tropeçarem diante da Suécia.

Já os croatas sonham com a difícil, mas não impossível, classificação para as semis.

Portanto, veja onde e como assistir este duelo de gigantes europeus.

Croácia x França: onde assistir?

O jogo tem transmissão do canal Space, na TV fechada, às 15h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir ao confronto na página oficial do Esporte Interativo no Youtube e na plataforma EI Plus.

Como está a situação das equipes na Liga das Nações?

Ambas as seleções disputam a Liga A, integrando o grupo 3.

A França, 2ª colocada com sete pontos, está empatada com Portugal, líder. A atual campeã do mundo quer a liderança a qualquer custo.

São duas vitórias e um empate na conta dos franceses. Venceu a Suécia por 1 a 0, a Croácia por 4 a 2 no jogo de ida e ficou no empate sem gols contra Portugal.

Ademais, a Croácia está em 3º, com três pontos. A seleção, vice-campeã na Copa do Mundo de 2018, espera garantir uma melhor colocação no grupo e, quem sabe, a classificação para a próxima fase.

Assim, os croatas tem uma vitória e duas derrotas, vencendo apenas a Suécia na rodada passada, e sendo superados por França e Portugal.

Possíveis escalações entre Croácia x França

Didier Deschamps não tem baixas no time. Contudo, sua maior preocupação é como escalar as peças corretamente para sair vitorioso do jogo. É provável que o técnico repita a escalação do empate contra Portugal.

Provável França: Lloris; Pavard, Kimpembe, Varane; Hernández; Kanté, Sissoko, Pogba, Griezmann; Mbappé, Giroud.

Para a Croácia, o treinador Dalic também deve seguir o mesmo padrão, alterando simplesmente peças no meio de campo ou ataque para evitar desgaste físico.