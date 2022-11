Amistoso: assistir o jogo da Polônia x Chile hoje, dia 16

Em amistoso internacional, as seleções de Polônia e Chile se enfrentam nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo

Antes de estrear na Copa do Mundo, a Polônia enfrenta o Chile nesta quarta-feira, 16 de novembro, em amistoso preparatório para a competição da FIFA. Disputando na Pepsi Arena, em Varsóvia, o jogo da Polônia hoje vai começar às 14h (Horário de Brasília), por isso confira onde assistir ao vivo.

Onde vai passar jogo da Polônia x Chile hoje

O jogo da Polônia hoje tem transmissão no TNT, HBO Max e Estádio TNT às 14h (Horário de Brasília) por todo o país ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal da TNT só pode ser assistido por torcedores que possuem a emissora na televisão fechada como a Sky, Oi, Claro ou a Vivo.

Também dá para assistir nos aplicativos do HBO Max, somente para assinantes no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv. Também dá para sintonizar Estádio TNT, para quem já é assinante na TV fechada, dá para acessar de graça com email com o usuário da TV paga.

POLÔNIA X CHILE:

Data: Quarta-feira, 16 de novembro de 2022

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Pepsi Arena, em Varsóvia, na Polônia.

Onde assistir: TNT, HBO Max e Estádio TNT

+ Quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo 2022?

Qual é o grupo da Polônia na Copa do Mundo?

A Polônia está no grupo C ao lado da Argentina, México e Arábia Saudita. A equipe polonesa traz Robert Lewandowski, ídolo do Bayern de Munique e atual jogador do Barcelona nesta Copa em seu plantel de jogadores.

A estreia da Polônia está agendada para terça-feira, 22 de novembro, contra o México. O confronto vai ser no Estádio 974, pela primeira rodada do grupo C, às 13h (Horário de Brasília). Dá para assistir na TV Globo, Sportv ou também no GloboPlay.

Trinta e duas seleções disputam a Copa do Mundo da FIFA este ano, divididas em oito grupos de quatro cada onde jogam em pontos corridos. Os dois melhores de cada grupo vão para as oitavas de final e assim por diante até alcançarem a final.

