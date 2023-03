Pela última rodada do Paulistão, jogo entre Guarani e Palmeiras vai passar na televisão paga e no streaming

Ao vivo: onde assistir ao jogo do Palmeiras hoje no Paulistão (05/03/23)

Pela última rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras apenas cumpre tabela porque já está classificado para as quartas de final. O alviverde visita o Guarani neste domingo, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, onde o jogo do Palmeiras vai começar às 16h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Mesmo classificado para as quartas no grupo D, o Verdão busca os três pontos para se manter na liderança do grupo na primeira fase. O Guarani, por outro lado, já não tem mais chances de avançar para a próxima etapa.

Tem como assistir o jogo do Palmeiras hoje?

Sem transmissão na TV aberta, o jogo do Palmeiras hoje vai passar no Premiere e Paulistão Play ao vivo neste domingo. O pay-per-view está disponível por valor extra na mensalidade entre operadoras de TV por assinatura, enquanto o serviço de streaming só pode ser acesso por assinantes.

Por R$ 27,90 por mês no Paulistão Play, o torcedor tem acesso à programação completa de jogos do Paulistão e também de outras divisões do futebol estadual. Dá para assistir no celular, computador, tablet e smartv.

Escalações d0 Guarani x Palmeiras

Os times de Guarani e Palmeiras devem entrar em campo dessa maneira neste domingo:

Provável escalação do Guarani:

Tony (Goleira);

Jamerson (Lateral),

Diogo Mateus (Lateral),

Luciano Castan (Zagueiro),

Lucão (Zagueiro);

Wenderson (Meia),

Richard Rios (Meia),

Giovanni Augusto (Meia);

Bruno José (Atacante),

Bruninho (Atacante) e

Jenison (Atacante).

Provável escalação do Palmeiras:

Weverton (Goleiro);

Marcos Rocha (Lateral),

Gustavo Gómez (Zagueiro),

Murilo (Zagueiro),

Piquerez (Lateral);

Gabriel Menino (Volante)

Zé Rafael (Volante)

Raphael Veiga (Meia);

Endrick (Atacante),

Rony (Atacante) e

Dudu (Atacante).

Quantas Libertadores o Palmeiras tem na história

Jogos das quartas de final do Paulistão

Além do Palmeiras, também estão classificados para as quartas de final o Corinthians, São Paulo, São Bernardo, Água Santa e RB Bragantino.

Pelo grupo D, o Palmeiras ocupa a liderança com 27 pontos, um de vantagem com o São Bernardo. O Verdão precisa vencer o último jogo da primeira fase para se manter na primeira colocação e avançar com a vantagem. São oito vitórias e três derrotas.

No grupo A, o Botafogo e o Santos brigam pela vaga na segunda fase. Pelo grupo C, o São Bento, Ituano e Ferroviária estão vivos na disputa e o grupo D e B já estão definidos.

1º A x 2º A

1º B x 2º B

Corinthians x 2º C

1º D x 2º D

