Futebol

Ao vivo: onde assistir o jogo do Manchester City x Huddersfield

Equipe de Pep Guaridola enfrenta adversário da League One em confronto da terceira rodada

Escrito por Anny Malagolini
O Manchester City viajará para enfrentar o Huddersfield Town, da League One, para uma partida da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa no Accu Stadium na quarta-feira, 24 de setembro. O jogo começa às 15h45 (de Brasília). A transmissão para o Brasil acontece através da ESPN e Disney+.

Jogo do Manchester City x Huddersfield

Depois de um forte começo de temporada, o Huddersfield vacilou recentemente, empatando em 0 a 0 com o Burton Albion no sábado e perdendo para o Bradford na semana anterior.

O City empatou por 1 a 1 com o Arsenal no domingo e está invicto nos últimos três jogos em todas as competições. O técnico do City, Pep Guardiola, admitiu que fará muitas mudanças para o confronto após uma semana movimentada.

Manchester City deve escalar Trafford; Lewis, Ake, Mfuni, O’Reilly; González; Savinho, Mukasa, Nunes, Bobb; Foden.

O Huddersfield tem Nicholls; Sorensen, Low, Wallace, Roughan; Ledson, Kasumu; Arnês, Castledine, Roosken; Poderia.

Quando é o jogo Huddersfield Town x Manchester City?

A partida da Carabao Cup será disputada no Accu Stadium na quarta-feira, 24 de setembro de 2025, com início previsto para 15h45.

Como assistir Huddersfield Town x Manchester City?

O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN e Disney+. A cobertura começa às 15h45 (horário de Brasília).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

