Jogo do Flamengo hoje: onde vai passar Flamengo x Coritiba e escalações (30/5)
Jogo começa às 16h
Flamengo e Coritiba se enfrentam neste sábado (30), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto reúne duas equipes que brigam na parte de cima da tabela e promete movimentar a rodada.
Onde assistir Flamengo x Coritiba ao vivo hoje?
Para os torcedores que querem acompanhar o jogo ao vivo, a transmissão será feita pelos canais Sportv e Premiere. Além da TV, também será possível assistir online por meio das plataformas Globoplay e ge para assinantes dos serviços. O jogo está marcado para começar às 16h (de Brasília).
A partida entre Flamengo e Coritiba terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:
- Sportv (TV por assinatura)
- Premiere (pay-per-view)
- Globoplay (para assinantes dos canais)
Como assistir Flamengo x Coritiba online?
Os torcedores que preferem acompanhar Flamengo x Coritiba pela internet terão algumas opções disponíveis neste sábado. A transmissão online será oferecida para assinantes dos canais Sportv e Premiere por meio das plataformas digitais da Globo.
Uma das alternativas é o Globoplay, que permite assistir ao jogo ao vivo em celulares, computadores, tablets e smart TVs. Para acessar a partida, é necessário ter uma assinatura que inclua os canais Sportv ou o pacote Premiere.
Outra opção é o ge.globo, que disponibiliza a transmissão para assinantes habilitados, além da cobertura em tempo real com vídeos dos principais lances, estatísticas e atualizações minuto a minuto.
Quem já possui o Premiere na TV por assinatura também pode utilizar o aplicativo ou o site dos Canais Globo para acompanhar o confronto de qualquer lugar. Basta fazer login com os dados da operadora para liberar o acesso à programação ao vivo.
Dessa forma, os torcedores poderão assistir Flamengo x Coritiba online pelo Globoplay, ge.globo ou Canais Globo, desde que tenham uma assinatura compatível com a transmissão da partida.
Como chega o Flamengo?
O Flamengo entra em campo pressionado após sofrer uma derrota por 3 a 0 para o Palmeiras na rodada anterior. Apesar do resultado negativo, a equipe comandada por Leonardo Jardim conseguiu aliviar a pressão no meio de semana ao garantir a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores.
O treinador terá diversos problemas para escalar o time. Entre convocados para compromissos internacionais, lesionados e suspensos, o Rubro-Negro soma dez desfalques importantes.
A provável escalação do Flamengo é: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Erick Pulgar e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.
Como chega o Coritiba?
O Coritiba vive grande fase em seu retorno à Série A e ocupa posição próxima ao grupo que garante vaga na Libertadores. A equipe de Fernando Seabra chega embalada por vitórias importantes e tenta surpreender o Flamengo no Maracanã.
A principal novidade é o retorno do atacante Lucas Ronier, recuperado de um problema muscular. No entanto, a tendência é que ele comece a partida no banco de reservas.
A provável escalação do Coritiba é: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.