Futebol

Jogo do Flamengo hoje: onde vai passar Flamengo x Coritiba e escalações (30/5)

Jogo começa às 16h

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Flamengo x Coritiba ao vivo hoje Flamengo e Coritiba se enfrentam sábado, 30 de maio - DCI

Flamengo e Coritiba se enfrentam neste sábado (30), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto reúne duas equipes que brigam na parte de cima da tabela e promete movimentar a rodada.

Onde assistir Flamengo x Coritiba ao vivo hoje?

Para os torcedores que querem acompanhar o jogo ao vivo, a transmissão será feita pelos canais Sportv e Premiere. Além da TV, também será possível assistir online por meio das plataformas Globoplay e ge para assinantes dos serviços. O jogo está marcado para começar às 16h (de Brasília).

A partida entre Flamengo e Coritiba terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:

  • Sportv (TV por assinatura)
  • Premiere (pay-per-view)
  • Globoplay (para assinantes dos canais)

Como assistir Flamengo x Coritiba online?

Os torcedores que preferem acompanhar Flamengo x Coritiba pela internet terão algumas opções disponíveis neste sábado. A transmissão online será oferecida para assinantes dos canais Sportv e Premiere por meio das plataformas digitais da Globo.

Uma das alternativas é o Globoplay, que permite assistir ao jogo ao vivo em celulares, computadores, tablets e smart TVs. Para acessar a partida, é necessário ter uma assinatura que inclua os canais Sportv ou o pacote Premiere.

Outra opção é o ge.globo, que disponibiliza a transmissão para assinantes habilitados, além da cobertura em tempo real com vídeos dos principais lances, estatísticas e atualizações minuto a minuto.

Leia também

Onde vai passar o jogo do Grêmio x Corinthians hoje e as…

Final da Champions League vai passar no SBT hoje? Como…

Quem já possui o Premiere na TV por assinatura também pode utilizar o aplicativo ou o site dos Canais Globo para acompanhar o confronto de qualquer lugar. Basta fazer login com os dados da operadora para liberar o acesso à programação ao vivo.

Dessa forma, os torcedores poderão assistir Flamengo x Coritiba online pelo Globoplay, ge.globo ou Canais Globo, desde que tenham uma assinatura compatível com a transmissão da partida.

Como chega o Flamengo?

O Flamengo entra em campo pressionado após sofrer uma derrota por 3 a 0 para o Palmeiras na rodada anterior. Apesar do resultado negativo, a equipe comandada por Leonardo Jardim conseguiu aliviar a pressão no meio de semana ao garantir a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores.

O treinador terá diversos problemas para escalar o time. Entre convocados para compromissos internacionais, lesionados e suspensos, o Rubro-Negro soma dez desfalques importantes.

A provável escalação do Flamengo é: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Erick Pulgar e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

Como chega o Coritiba?

O Coritiba vive grande fase em seu retorno à Série A e ocupa posição próxima ao grupo que garante vaga na Libertadores. A equipe de Fernando Seabra chega embalada por vitórias importantes e tenta surpreender o Flamengo no Maracanã.

A principal novidade é o retorno do atacante Lucas Ronier, recuperado de um problema muscular. No entanto, a tendência é que ele comece a partida no banco de reservas.

A provável escalação do Coritiba é: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde ver a final da Champions League hoje entre PSG x Arsenal

Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

Onde vai passar o jogo do Boca Juniors x Universidad Católica hoje

Jogo do Flamengo hoje: onde assistir Flamengo x Cusco

Jogo do Grêmio hoje: onde assistir Grêmio x Montevideo City Torque

CBF quer por fim a jogos às 19h e domingo à noite no Brasileirão

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes