Jogo do Flamengo hoje: onde vai passar Flamengo x Coritiba e escalações (30/5)

Jogo do Flamengo hoje: onde vai passar Flamengo x Coritiba e escalações (30/5)

Flamengo e Coritiba se enfrentam neste sábado (30), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto reúne duas equipes que brigam na parte de cima da tabela e promete movimentar a rodada.

Onde assistir Flamengo x Coritiba ao vivo hoje?

Para os torcedores que querem acompanhar o jogo ao vivo, a transmissão será feita pelos canais Sportv e Premiere. Além da TV, também será possível assistir online por meio das plataformas Globoplay e ge para assinantes dos serviços. O jogo está marcado para começar às 16h (de Brasília).

A partida entre Flamengo e Coritiba terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:

Sportv (TV por assinatura)

Premiere (pay-per-view)

Globoplay (para assinantes dos canais)

Como assistir Flamengo x Coritiba online?

Os torcedores que preferem acompanhar Flamengo x Coritiba pela internet terão algumas opções disponíveis neste sábado. A transmissão online será oferecida para assinantes dos canais Sportv e Premiere por meio das plataformas digitais da Globo.

Uma das alternativas é o Globoplay, que permite assistir ao jogo ao vivo em celulares, computadores, tablets e smart TVs. Para acessar a partida, é necessário ter uma assinatura que inclua os canais Sportv ou o pacote Premiere.

Outra opção é o ge.globo, que disponibiliza a transmissão para assinantes habilitados, além da cobertura em tempo real com vídeos dos principais lances, estatísticas e atualizações minuto a minuto.

Quem já possui o Premiere na TV por assinatura também pode utilizar o aplicativo ou o site dos Canais Globo para acompanhar o confronto de qualquer lugar. Basta fazer login com os dados da operadora para liberar o acesso à programação ao vivo.

Dessa forma, os torcedores poderão assistir Flamengo x Coritiba online pelo Globoplay, ge.globo ou Canais Globo, desde que tenham uma assinatura compatível com a transmissão da partida.

Como chega o Flamengo?

O Flamengo entra em campo pressionado após sofrer uma derrota por 3 a 0 para o Palmeiras na rodada anterior. Apesar do resultado negativo, a equipe comandada por Leonardo Jardim conseguiu aliviar a pressão no meio de semana ao garantir a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores.

O treinador terá diversos problemas para escalar o time. Entre convocados para compromissos internacionais, lesionados e suspensos, o Rubro-Negro soma dez desfalques importantes.

A provável escalação do Flamengo é: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Erick Pulgar e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

Como chega o Coritiba?

O Coritiba vive grande fase em seu retorno à Série A e ocupa posição próxima ao grupo que garante vaga na Libertadores. A equipe de Fernando Seabra chega embalada por vitórias importantes e tenta surpreender o Flamengo no Maracanã.

A principal novidade é o retorno do atacante Lucas Ronier, recuperado de um problema muscular. No entanto, a tendência é que ele comece a partida no banco de reservas.

A provável escalação do Coritiba é: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.