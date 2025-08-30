Futebol

Ao vivo: onde assistir o jogo do Sporting x Porto no português hoje

Sporting e Porto possuem 100% de aproveitamento no Campeonato Português;

Escrito por Anny Malagolini
onde assistir o jogo do Sporting x Porto Crédito: Getty Images

O Sporting enfrenta o Porto neste sábado, 30 de agosto, na quarta rodada da Liga Portugal 2025/26. A partida de hoje começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal.

Onde vai passar o jogo do Sporting?

O jogo de futebol entre Sporting e Porto será transmitido ao vivo para o Brasil atra’ves da Disney+ (serviço de streaming). Em Portugal, os torcedores poderão acompanhar a partida pela Sport TV 1 e pela RTP Internacional, a partir das 20h30 (horário local).

A competição da Primeira Liga é composta por 34 rodadas em formato de pontos corridos. Durante a temporada, cada equipe enfrenta todas as outras duas vezes, jogando a primeira partida em seu próprio estádio e a segunda no estádio do adversário.

A vitória proporciona três pontos, enquanto o empate concede um ponto a ambas as equipes. Esses pontos são cruciais para a ascensão de cada clube na classificação, visando alcançar a liderança.

Ao término da temporada, a equipe que acumular o maior número de pontos é consagrada como campeã portuguesa, e as vagas para competições europeias, como a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, são distribuídas para os times que se destacaram nas posições superiores da tabela. Por outro lado, as três últimas equipes enfrentam o rebaixamento para a segunda divisão.

Confira a lista dos campeões da Liga Portugal

Benfica – 26 títulos
Porto – 18 títulos
Sporting – 17 títulos
Boavista – 5 títulos
Braga – 3 títulos
Vitória – 3 títulos
CF Os Belenenses – 3 títulos
Académica de Coimbra – 2 títulos
Clube Desportivo das Aves – 1 título
Vitória SC – 1 título
Beira-Mar – 1 título
Leixões – 1 título
Clube Futebol Estrela da Amadora – 1 título

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

