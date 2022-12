Seleções de Inglaterra e França se enfrentam neste sábado, 10 de dezembro, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar

Transmissão online do jogo da Inglaterra x França hoje na Copa do Mundo

Transmissão online do jogo da Inglaterra x França hoje na Copa do Mundo

Valendo a vaga na semifinal da Copa do Mundo no Catar, as seleções de Inglaterra e França se enfrentam neste sábado, 10 de dezembro, pelas quartas de final. No Estádio Al Bayt, o jogo da Inglaterra x França hoje tem horário marcado às 16h (Horário de Brasília). Todos os detalhes de como assistir você confere aqui no texto.

Quando começa jogo da Inglaterra x França hoje?

O jogo da Inglaterra x França hoje nas quartas de final da Copa do Mundo começa às 16h (Horário de Brasília) no sábado, 10 de dezembro de 2022.

O pontapé inicial na partida eliminatória vai ser 15h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde tem o seu próprio fuso horário.

No Catar, o duelo vai ser 22h, horário local.

Como assistir jogo da Inglaterra x França hoje?

O jogo da Inglaterra x França hoje será transmitido ao vivo na Globo e SporTV, para todos os estados do país, além das plataformas digitais GloboPlay, FIFA+, GE e no canal do Casimiro no Youtube e Twitch.

Para quem curte a transmissão da Rede Globo, basta sintonizar no canal e assistir as emoções das quartas de final com a narração de Luis Roberto e comentários de Roger Flores, Caio Ribeiro e Paulo César de Oliveira.

Na TV fechada, o SporTV também exibe a partida eliminatória com Luiz Carlos Jr., que estará ao lado dos analistas Paulo Vinicius Coelho, Grafite e Sandro Meira Ricci. O canal, entretanto, só está disponível em operadoras.

Online, a plataforma do GloboPlay e o site do GE retransmitem as imagens da Globo ao vivo e de graça. Basta acessar o aplicativo ou o site sem precisar desembolar valor nenhum. O mesmo acontece no canal do Casimiro no Youtube e também na Twitch. É só acessar e curtir.

O aplicativo da FIFA+ disponibiliza todos os jogos no site e na plataforma digital de graça para o brasileiro curtir como e onde quiser.

Prévia de Inglaterra x França

O clássico do futebol internacional já foi disputado entre Inglaterra e França em 31 oportunidades, de acordo com dados do portal O Gol. Os ingleses acumulam 17 vitórias, com cinco empates e apenas nove vitórias para os franceses.

A França é a atual campeã do mundo e por isso tem a vantagem no histórico recente. A última partida entre os dois aconteceu em 2017, em amistoso internacional com vitória da França por 3 a 2.

A Inglaterra passou a fase de grupos na liderança sem maiores problemas. O elenco promete entrar com toda a força e confiança necessária para encarar a atual vencedora do torneio. Harry Kane, Grealish, Foden e Bellingham são os destaques do grupo.

Para a França, por outro lado, confiança é o que não falta. A seleção duas vezes campeã do mundo promete fazer uma disputa com muito futebol neste sábado para garantir a vaga na semifinal. Mbappé, artilheiro do time, deve ser titular ao lado de Griezmann e Giroud, o trio de ataque.

Escalação de Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson, Saka; Harry Kane e Foden.

Escalação de França:Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Dembele; Griezmann, Mbappe e Giroud.

Quem vai apitar Inglaterra x França?

O árbitro do jogo da Inglaterra x França vai ser o brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Os assistentes do juiz brasileiro vão ser Bruno Boschilia e Bruno Pires, também do Brasil. Já o VAR, árbitro de vídeo, será comandado por Nicolas Gallo, da Colômbia.

Olha só quem vai apitar o jogo entre Inglaterra e França? Nosso querido Wilton Pereira Sampaio. (Em tempo, ele tem feito uma boa Copa do Mundo) pic.twitter.com/rhksnm7lz1 — ⚽ (@DoentesPFutebol) December 8, 2022

Onde vai ser jogado Inglaterra x França?

Inglaterra x França será disputado no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar. A distância é de 35 km de Doha, a capital do país árabe. O espaço ainda vai receber uma partida da semifinal da Copa do Mundo.

Na fase de grupos recebeu seis partidas, além de um jogo das oitavas de final, agora quartas e depois na semifinal também, de acordo com o calendário estipulado pela FIFA no começo do ano.

O Al Bayt também recebeu a grande cerimônia de abertura da Copa do Catar em 20 de novembro, além do duelo entre Catar e Equador.

Jogos das semifinal

As partidas da semifinal estão agendadas para terça e quarta-feira, com quatro seleções na disputa.

Os vencedores vão para a final da Copa do Mundo, enquanto os perdedores jogam o terceiro lugar pela medalha de bronze na temporada.

TERÇA-FEIRA (13 de dezembro):

Argentina x Croácia - 16h (horário de Brasília)

Estádio Lusail, no Catar

QUARTA-FEIRA (14 de dezembro):

Inglaterra/França x Marrocos/Portugal - 16h (horário de Brasília)

Estádio Al Bayt, no Catar

LEIA TAMBÉM:

Com Tite fora, quem vai ser o novo técnico da Seleção Brasileira em 2023?

Como Kylian Mbappé marcou 200 gols aos 23 anos

Memes da Argentina hoje