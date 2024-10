Botafogo e Peñarol se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores.

Botafogo e Penãrol onde assistir? Veja o horário do jogo na Globo

Nesta quarta-feira, 23, o Botafogo recebe o Peñarol em casa, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores 2024. A partida começa às 21h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo.

Onde assistir o jogo do Botafogo e Penãrol?

A partida será transmitida ao vivo pela Globo, em TV aberta, garantindo que os torcedores de todo o Brasil possam acompanhar esse grande duelo. Para quem preferir assistir via streaming, o serviço Globoplay também vai exibir o jogo em tempo real, oferecendo uma opção para quem deseja acompanhar pelo celular, tablet ou computador.

Outra opção é o Paramount , plataforma de streaming que também vai disponibilizar a transmissão para seus assinantes.

O confronto entre Botafogo e Peñarol está marcado para as 21h30 (horário de Brasília). O jogo promete ser eletrizante, já que ambas as equipes buscam uma vaga na grande final da principal competição de clubes da América do Sul.

Escalação

O Botafogo leva a campo os jogadores John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

A escalação provável dos uruguaios tem Aguerre; Milans, Méndez, Guzmán Rodríguez, Maxi Olivera; García, Pérez (Baez); Sequeira, Leo Fernández, Darias; Silvera