Onde assistir o jogo do Paysandu hoje ao vivo na Copa Verde online (23/03)

Após o empate sem gols, está tudo em aberto no duelo entre Paysandu e Princesa do Solimões. Nesta quinta-feira, as equipes se enfrentam pelo embate de volta das quartas de final da Copa Verde às 20h (Horário de Brasília). O jogo do Paysandu hoje vai ser no Estádio Curuzu, em Belém, no Pará.

No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0, ou seja, quem vencer garante a vaga na semifinal.

Que horas é o jogo do Paysandu hoje?

O jogo do Paysandu na Copa Verde hoje vai começar às 20h, oito da noite, no horário de Brasília, no Estádio Curuzu, em Belém, no Pará.

Moradores dos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul acompanharão a transmissão mais cedo, às 19h, por conta do fuso horário das cidades.

O Estádio Leônidas Sodré de Castro, ou Curuzu, tem capacidade para 16 mil torcedores.

Onde vai passar Paysandu x Princesa do Solimões hoje ao vivo

O canal do Papão TV no Youtube vai transmitir o jogo do Paysandu e Princesa ao vivo nesta quarta-feira para todo o Brasil. O duelo da Copa Verde não tem transmissão pela televisão.

Como nenhuma emissora de TV comprou os direitos do torneio, os clubes é que são responsáveis por transmitirem os jogos ao vivo e de graça. É 100% gratuito, não precisa ser assinante e nem se inscrever no Youtube.

Copa Verde 2023: tabela de jogos, como funciona e onde assistir

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo entre Paysandu e Princesa do Solimões é Dyorgines Jose Padovani de Andrade. Os assistentes denominados foram Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti.

A função do quarto árbitro será de Dewson Fernando Freitas da Silva. Já o analista de campo é Jakeline Ribeiro Portilho.

Quem o Paysandu pode pegar na semifinal?

O Paysandu vai enfrentar Remo ou São Raimundo na semifinal da Copa Verede se vencer o Princesa do Solimões nesta quinta-feira.

No outro lado da chave, o elenco do São Raimundo tem a vantagem, mas a disputa está aberta.

Ingressos para o jogo do Paysandu

O Paysandu disponibilizou todas as informações sobre os ingressos para o duelo da Copa Verde. Na arquibancada os valores são de R$ 30, e na cadeira R$ 80.

Os ingressos estão à venda em todas as Lojas Lobo no presencial. O site Bilheteria Digital é o responsável pelas vendas online. A meia é R$ 15.

Leia também

Quando vai ser o sorteio da Libertadores 2023: potes e datas