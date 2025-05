Classificação do Galo na Sul-Americana e times brasileiros

O Atlético-MG perdeu para o Iquique por 4 a 3 na noite de 8 de maio, a primeira derrota do Galo na Sul-Americana de 2025. O clube não está na liderança do Grupo H, o que é essencial para seguir direto para as oitavas de final, mas ainda tem dois jogos pela frente que podem melhorar seu cenário.

No dia 15, o Galo enfrenta o Caracas e no dia 29 joga contra o Cienciano. Entre os times brasileiros, o Cruzeiro está na pior situação. O clube precisa vencer os dois próximos jogos e torcer pela derrotas dos rivais, pois só assim seguirá na briga pelas oitavas.

Classificação da Sul-Americana na fase de grupos

Grupo A

1º Guaraní – 8 pts

2º Independiente – 6 pts

3º Nacional Potosí – 4 pts

4º Boston River – 4 pts

Grupo B

1º Universidad Católica – 10 pts

2º Cerro Largo – 4 pts

3º EC Vitória – 3 pts

4º Defensa y Justicia – 3 pts

Grupo C

1º Huracán – 10 pts

2º América de Cali – 6 pts

3º Corinthians – 5 pts

4º Racing – 0 pts

Grupo D

1º Godoy Cruz – 10 pts

2º Grêmio – 8 pts

3º Atlético Grau – 2 pts

4º Sportivo Luqueño – 1 pt

Grupo E

1º Mushuc Runa – 10 pts

2º Palestino – 9 pts

3º Unión de Santa Fe – 3 pts

4º Cruzeiro – 1 pt

Grupo F

1º Once Caldas – 9 pts

2º Fluminense – 7 pts

3º Gualberto Villarroel – 4 pts

4º Unión Española – 2 pts

Grupo G

1º Lanús – 8 pts

2º Vasco da Gama – 5 pts

3º Puerto Cabello – 4 pts

4º Melgar – 4 pts

Grupo H

1º Cienciano – 6 pts

2º Atlético-MG – 5 pts

3º Caracas – 5 pts

4º Deportes Iquique – 4 pts

Como funciona as oitavas de final?

Os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana são disputados em jogos de ida e volta. Avançam para essa etapa os oito líderes da fase de grupos, que se classificam diretamente, além dos oito vencedores dos playoffs, que funciona como uma espécie de repescagem entre os segundos e terceiros colocados dos grupos.

A definição dos duelos do Torneio é feita em sorteio, realizado pela Conmebol, com base na campanha das equipes. Os times com melhor desempenho têm a vantagem de decidir a vaga em casa. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nos pênaltis, sem prorrogação. Vale lembrar que o critério do gol fora de casa foi abolido pela entidade desde 2022.

Diferentemente de outras fases do torneio, não há impedimento para confrontos entre equipes do mesmo país nas oitavas. A partir desse momento, a chave até a grande final é definida, com caminho fixo até o título.

Os Playoffs acontecem entre 16 de julho e 23 de julho, e as oitavas de final vão de 13 de agosto a 20 de agosto.