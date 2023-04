Com CR7, saiba onde assistir Al Hilal x Al Nassr hoje - 18/04

Em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Saudita de futebol, as equipes de Al Hilal e Al Nassr se enfrentam nesta terça-feira, 18 de abril, no Estádio Internacional Rei Fahd, às 16h (Horário de Brasília). Cristiano Ronaldo vai jogar hoje com o Al Nassr.

O Al Hilal está em quarto lugar com 46 pontos, enquanto o Nassr é o vice-líder com 53 pontos, diferença de três pontos com o primeiro colocado.

Onde vai passar Al Hilal x Al Nassr hoje ao vivo

A partida entre Al Hilal e Al Nassr será transmitida no canal DSports, na plataforma DirecTV GO, ao vivo nesta terça-feira para todo o Brasil.

Nenhum canal da TV aberta vai exibir a atração. A única maneira de ver todo o confronto é através do canal DSports, disponível no serviço de streaming DirecTV GO. Se a sua operadora de TV por assinatura está disponível na plataforma, dá para assistir de graça apenas com o login.

Caso contrário, acesse o site (www.directvgo.com) para se tornar assinante, com 3 dias grátis. Dá para assistir todo o conteúdo no celular, tablet, navegador e smartv.

Escalações de Al Hilal e Al Nassr

Para o duelo desta terça-feira, na rodada do Campeonato Saudita, as equipes deverão entrar em campo da seguinte forma:

Al Hilal: Mohammed Al-Owais; Al Dawasari, Jahfali, Aldawsari, Al Hadhood; Salman Al-Faraj, Abdullah Otayf, Mohamed Kanno; Ighalo, Vietto e Saleh.

Al Nassr: Alaqidi; Alamri, Sultan Al-Ghannam, Álvaro González, Konan; Abdullah Al-Khaibari, Luiz Gustavo, Ghareeb; Talisca, Yahya e Cristiano Ronaldo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por نادي النصر السعودي (@alnassr)

Quem tem mais Bola de Ouro: Messi ou Cristiano Ronaldo?

Zidane novo técnico do time de Cristiano?

Sem clube desde que saiu do Real Madrid em 2021, o treinador Zidane pode ser o novo comandante do time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. De acordo com o jornal Marca, o clube teria feito uma grande proposta para contratá-lo.

A mídia saudita fala em 120 milhões por duas temporadas. Segundo o jornal, a assessoria do ex-jogador francês não comentou o assunto. Zidane está sem clubes, mas ainda é preterido por muitos elencos na Europa e ao redor do planeta por seu trabalho eficiente.

O Al Nassr está sem técnico desde a demissão de Rudi García. O treinador interino é Dinko Jelicic até que a direoria anuncie o substituto de Rudi.

