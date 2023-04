Qual é a numeração do Palmeiras na Libertadores 2023?

Bicampeão em 2020 e 2021, além do título conquistado em 1999, o Palmeiras busca neste ano o tetracampeonato da Taça Libertadores da América. Ao todo, 50 atletas foram inscritos e a numeração do Palmeiras já está disponível.

Ao todo, 29 jogadores já faziam parte do elenco profissional. Para fechar a lista, o Palmeiras inscreveu 21 jogadores das categorias de base do clube. Novos reforços palestrino, Richard Rios e Artur estão no grupo.

VEJA | Grupo do Palmeiras na Libertadores 2023

Inscritos e numeração do Palmeiras

Confira a lista completa:

Goleiros | numeração do Palmeiras

21 – Weverton

42 – Marcelo Lomba

01 – Vinícius

51 – Kaique

24 – Natan

Laterais direitos

02 – Marcos Rocha

12 – Mayke

32 – Garcia

52 – Gilberto

Zagueiros

15 – Gustavo Gómez

26 – Murilo

13 – Luan

34 – Naves

33 – Michel

43 – Vitor Reis

44 – Vareta

53 – Pedro Felipe

54 – Benedetti

Laterais esquerdos | numeração do Palmeiras

22 – Piquerez

6 – Vanderlan

36 – Ian

Meio-campistas | numeração do Palmeiras

08 – Zé Rafael

25 – Gabriel Menino

23 – Raphael Veiga

11 – Bruno Tabata

20 – Atuesta

27 – Richard Ríos

30 – Jailson

35 – Fabinho

40 – Jhon Jhon

31 – Luis Guilherme

38 – Patrick

45 – Léo

48 – David Kauã

50 – Pedro Lima

55 – Vitor André

60 – Thalys

Atacantes | numeração do Palmeiras

07 – Dudu

09 – Endrick

10 – Rony

14 – Artur

17 – Giovani

18 – López

19 – Breno Lopes

29 – Rafael Navarro

37 – Kevin

39 – Daniel

41 – Riquelme Fillipi

47 – Kauan Santos

49 – Wendell

Na partida de ida pela final do Campeonato Paulista, o lateral esquerdo Piquerez sofreu uma entorse no joelho direito e virá desfalque para a estreia do Verdão na Libertadores e nos 90 minutos finais da decisão estadual. Ainda não há previsão de volta do uruguaio.

Jogos do Palmeiras na Libertadores

Em busca da quarta estrela, o Palmeiras busca se isolar no ranking de times brasileiros com mais títulos da Libertadores. Porém, para conseguir a taça, o verdão terá pela frente inicialmente, a fase de grupos.

1ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Bolívar (BOL) x Palmeiras

Data: quarta-feira, 05 de abril.

Estádio: Estádio Hernando Siles – La Paz, Bolívia

Resultado: derrota por 3 x 1

2ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Palmeiras x Cerro Porteño (PAR) – Grupo C

Data: quinta-feira, 20 de abril.

Estádio: A definir*

Horário: 21h00 – Horário de Brasília

3ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Barcelona (EQU) x Palmeiras

Data: quarta-feira, 03 de maio.

Estádio: Estádio Banco Pichincha – Guayaquil, Equador

Horário: 21h30 – Horário de Brasília

4ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras

Data: quinta-feira, 25 de maio.

Estádio: Estádio General Pablo Rojas – Assunção, Paraguai

Horário: 21h00 – Horário de Brasília

5ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Palmeiras x Barcelona (EQU)

Data: quarta-feira 07 de junho.

Estádio: Allianz Parque

Horário: 20h30 – Horário de Brasília

6ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Palmeiras x Bolívar (BOL)

Data: quinta-feira, 29 de junho.

Estádio: Allianz Parque

Horário: 21h00 – Horário de Brasília

Onde assistir aos jogos do Palmeiras na Libertadores?

Para acompanhar as partidas do atual campeão Brasileiro, há 4 possibilidades: Globo (TV aberta), Globoplay e Star + (streaming) e ESPN (canal por assinatura).

Confira onde assistir a cada jogo do Palestra na primeira fase da Liberta.

1ª rodada da fase de grupos – Globo (somente para São Paulo), ESPN, Star+ e Globoplay.

2ª rodada da fase de grupos – ESPN e Star+

3ª rodada da fase de grupos – Globo (somente para São Paulo), Paramount+ e Globoplay.

4ª rodada da fase de grupos – ESPN e Star+.

5ª rodada da fase de grupos – Globo (somente para São Paulo), ESPN, Star+ e Globoplay.

6ª rodada da fase de grupos – ESPN e Star+.