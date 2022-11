Como assistir jogo da Espanha x Costa Rica online, fase de grupos na Copa do Mundo 2022

As seleções de Espanha e Costa Rica disputam a primeira rodada da fase de grupos na Copa do Mundo nesta quarta-feira

A seleção da Espanha, campeã em 2010, entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar a Costa Rica pela na rodada do grupo E na Copa do Mundo. Com início às 13h (Horário de Brasília) confira onde assistir jogo da Espanha de hoje e todos os detalhes da partida na Copa que será disputado no Estádio Al Thumama.

Como assistir jogo da Espanha online hoje na Copa 2022

Você não quer perder nenhum lance da Copa do mundo e busca neste momento saber como assistir jogo da Espanha online hoje? Confira:

Data: Quarta-feira, 23 de novembro

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama.

TV: Globo e SporTV

Online: Canal do Casimiro, FIFA+, GloboPlay e portal GE

Se você é o tipo de torcedor que não perder a partida da Copa do Mundo por nada, saiba que também tem a opção de acompanhar os jogos pela internet. É isso mesmo torcedor e sabe a melhor parte? Não paga nada por isso!

Confira o passo a passo de cada opção para ficar por dentro de tudo o que está rolando na Copa do Catar.

Canal do Casimiro

A Copa do Mundo não cansa de surpreender! Este ano, o canal do Casimiro, um dos streamers mais populares na internet, também vai transmitir todos os jogos do Mundial de Seleções. O torcedor pode curtir através do canal no Youtube, o Cazé TV, ou na plataforma da Twitch.

Se você quer assistir, é só entrar no aplicativo da plataforma da Twitch, procurar "Casimito" e pronto, não paga nada por isso! Caso contrário, é só sintonizar no app de vídeos.

FIFA+

Outra grande novidade é o serviço de streaming da FIFA oficial. A entidade de futebol também vai se juntar à Netflix, GloboPlay e Amazon Prime mas, com uma ideia especial. Para lançar o programa, a FIFA decidiu transmitir de maneira gratuita para todo o Brasil os 64 jogos em seu site e aplicativo.

Sim torcedor, você não paga nada por isso. Basta se inscreve no site (www.fifa.com) com email e a senha ou no próprio aplicativo e pronto!

Globoplay

Com transmissão total da TV Globo, a plataforma GloboPlay é responsável por passar todos os jogos da Copa do Mundo também para o público que não é seu assinante.

Você só precisa acessar o aplicativo, no celular, tablet, computador ou smartv, ou no site (www.globoplay.globo.com), se cadastrar na Conta Globo, escolher a opção no menu "Agora na TV" e pronto.

Portal GE

Também dá para acompanhar todas as imagens do jogo entre Espanha e Costa Rica nesta quarta pelo portal GE, disponível no próprio site (www.ge.globo.com.br).

Como vem a Espanha para o jogo de hoje?

Para chegar até aqui, a Espanha se classificou em primeiro lugar no grupo B com 19 pontos, entre as Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Com seis vitórias, um empate e uma derrota, o time espanhol deixou a Suéica e a Grécia para trás.

Além disso, para se preparar para a jornada no Catar, o time venceu a Jordânia por 3 a 0 no dia 17 de novembro deste ano, uma pequena preparação ao dia importante.

A Espanha é dada como favorita na Copa deste ano. Porém, como resultados inesperados vem acontecendo, resta esperar para saber comos será o desempenho do grupo.

Em entrevista coletiva, o técnico da Espanha, Luis Enrique, não falou sobre os atletas que deverão ser titulares nesta quarta-feira. Porém, dá para esperar Morata e Sarabia no ataque, além de Busquets e Pedri, joia do futebol espanhol, no elenco titular.

Provável escalação da Espanha: Simon, Cavajal, Pau Torres, Laporte e Alba; Busquets, Gavi, Pedri; Ferram Torres, Morata e Sarabia.

Como está a Costa Rica ao jogo de hoje?

A seleção da Costa Rica teve um longo caminho para chegar até aqui. Nas Eliminatórias da CONCACAF o elenco ficou em quinto lugar, zona de classificação à repescagem, com 25 pontos. Foram sete vitórias, quatro empates e três derrotas.

Na repescagem o time bateu a Nova Zelândia por 1 a 0 para garantir a vaga no Mundial da FIFA no Catar, a 22ª edição do torneio na história. Antes de entrar em campo nesta quarta, a Costa Rica venceu a Nigéria em amistoso por 2 a 0, no dia 09 de novembro.

O comandante da Costa Rica, Luis Fernando Suárez, deve utilizar Navas, goleiro do PSG. Como não tem nenhuma baixa no plantel de jogadores, o elenco deve estar completo nesta quarta-feira.

Provável escalação da Costa Rica: Navas, Martinez, Calvo, Duarte e Oviedo; Tejeda, Celso Borges, Gerson Torres e Benette; Campbell e Contreras.

