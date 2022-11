Resultado França x Austrália na Copa do Mundo 2022: veja os gols da França na virada

A França, atual campeã do mundo, enfrentou a Austrália nesta terça-feira, 22 de novembro, pela primeira rodada da Copa do Mundo no grupo D

De virada e com gol de Mbappé, a França estreou com vitória na Copa do Mundo do Catar nesta terça, 22 de novembro. O elenco francês venceu a Austrália por 4 a 1, na primeira rodada do grupo D no Estádio Al Janoub. Com o resultado, os Les Bleus assumem a liderança. Confira os gols da França e como foi a partida.

Pertencem ao grupo D na Copa as seleções de Dinamarca, Tunísia, Austrália e a atual campeã França.

+ Mais cedo, Dinamarca e Tunísia ficaram no empate também pelo grupo D na Copa.

Assista os gols da França na virada contra a Austrália na Copa do Mundo no Catar

Depois de muita espera, a atual campeã finalmente estreou na Copa do Catar em 2022. Contra a Austrália, a seleção da França garantiu os três pontos na primeira rodada ao superar os adversários por 2 a 1, no Estádio Al Janoub, em Al-Wakrah, no Catar.

Com o resultado, a equipe assume a liderança do grupo D na Copa do Catar. Quer saber como foi a estreia da França? Confira a seguir os detalhes e assista aos gols da França.

Escalações da França: Lloris; Lucas Hernandez, Upamecano, Konaté, Pavard; Tchouameni, Rabiot, Dembele; Griezmann, Mbappé e Giroud.

Escalações da Austrália: Ryan; Atkinson, Souttar, Rowles, Behich; Mooy, Irvine, Leckie, McGree; Goodwin e Duke.

PRIMEIRO TEMPO

Como já era de se esperar, a partida entre França e Austrália foi quente do começo ao fim. A França teve a primeira boa oportunidade com apenas um minuto após Rabiot desviar de cabeça. Porém, o cenário do embate ganhou outra cara aos 8 minutos.

Em falha de Lucas Hernandez, o craque australiano Goodwin aproveitou a sobra e cruzou para encher as redes dos franceses logo no início da primeira etapa. O lateral francês ficou no chão e teve de ser substituído pelo irmão, Theo Hernández.

Assista ao gol de Goodwin.

This was the moment Craig Goodwin scored our first goal from open play at the #FIFAWorldCup since 2014.#GiveIt100 #Socceroos pic.twitter.com/BoqZ43Bqii — Socceroos (@Socceroos) November 22, 2022

Na frente do placar, a Austrália tirou tinta do travessão aos 21 com Duke. Mesmo assim, a França não se amedrontou e não saiu da zona de conforto, contando os minutos para acabar com a festa do elenco da Oceania. Em bobeada da defesa australiana aos 26 minutos, Theo Hernández, que substituiu o irmão, levantou a bola na área e Rabiot, de cabeça, deixou tudo igual.

Confira o gol do empate.



O gol deu mais gás para os franceses, que mostraram o melhor do setor ofensivo em campo e tomara conta da partida no primeiro tempo.

Aos 31 minutos, Mbappé lançou a bola para Rabiot que, em assistência perfeita, serviu Giroud sozinho na área para virar o placar em cima dos australianos. Com o jogo de hoje, o camisa 9 tem apenas um gol a menos que Henry, 50 gols, maior artilheiro da Seleção Francesa.

Confira o gol de Giroud.

32' Gol ( Giroud )

Fransa 2-1 Avustralya Tüm Golleri İzlemek İçin: @ladespor Fransa - Avustralya #QatarWorldCup2022 TRT 1 pic.twitter.com/Jr6L12YoIs — Takip Edin @ladespor (@tvlades2) November 22, 2022



Giroud e Mbappé foram os protagonistas da primeira etapa. O atacante do Milan até tentou marcar o segundo aos 36, mas foi por cima do gol. Já Griezmann apareceu pela primeira vez em campo ao acertar a trave em bela tentativa.

Nos acréscimos, Irvine acertou a trave após cabeçada para assustar a torcida francesa no estádio. A França diminuiu o ritmo para seguir ao vestiário, economizando forças ao segundo tempo.

SEGUNDO TEMPO

Pensou que a França abaixaria a guarda por estar ganhando? Errado. Os Les Bleus continuam no mais alto nível do futebol. Tchouameni e Giroud tiveram as primeiras oportunidades no início da partida. Mbappé, destaque do elenco, também marcou presença.

No segundo tempo, só deu França. A Austrália sequer aparecia no jogo, sem conseguir barrar os atletas franceses ou impedir as jogadas. Aos 22 minutos, Mbappé guardou o dele. Em cruzamento de Dembele para a área, Mbappé acertou em cheio o fundo das redes do goleiro Mat Ryan de cabeça.

Assista ao gol de Mbappé.

MBAPPÉ FAZ O TERCEIRO GOL DA FRANÇA NO JOGO! ⚽️ pic.twitter.com/M63t9ECWaq — Sou Eu Na Copa (@soueunacopa) November 22, 2022

O espetáculo da França não parou por aí. Em arrancada espetacular de Mbappé na esquerda, Giroud marcou o segundo no jogo aos 26 minutos de cabeça para ampliar o resultado aos franceses. Com esse gol, se iguala à Henry na artilharia da Seleção Francesa com 50 gols para os dois.

Confira o segundo gol de Giroud.

GIROUD HAS EQUALLED THE RECORD. THIS IS NOT A DRILL. Tied for France leading goalscorer of ALL TIME. INCREDIBLE. pic.twitter.com/izIl209uxA — Dubois (@CFCDUBois) November 22, 2022



A partida seguiu morna até os acréscimos do segundo tempo. Mbappé foi o melhor na reta final, mas o atacante do PSG dominou mal aos 37. Isso porque o elenco francês pareceu diminuir o ritmo em campo, trocando os jogadores principais como Giroud, Pavard e Dembele para descansarem.

Mesmo com os sete minutos de acréscimos, o placar não sofreu alterações. 4 a 1 aos franceses de virada.

Por que Benzema não está jogando?

Dono da Bola de Ouro em 2022 como melhor jogador do mundo, Karim Benzema não vai jogar a Copa do Mundo do Catar com a França.

O atacante do Real Madrid, estrela do elenco e responsável pelo título da Champions League na temporada passada, sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, informou o jornal francês Le Parisien. Benzema está praticamente cortado da lista de convocados e segue fazendo exames, podendo retornar ao Catar em qualquer momento.

É impossível dizer que Benzema pode jogar nesta Copa, como notificou o Le Parisien, devido à gravidade de sua lesão. O momento pegou a todos de surpresa que torceram para o atacante vestir as cores da sua seleção.

Benzema retornou para a França na Eurocopa depois de se resolver com a comissão técnica e o comandante Didier Deschamps. Isso porque Karim se envolveu em uma briga com Valbuena após a Copa de 2014. Na Rússia, em 2018, ele sequer foi convocado.

Classificação do grupo D na Copa do Mundo

Fim de papo para o grupo D na primeira rodada da Copa do Mundo no Catar. As quatro seleções disputaram a rodada de estreia nesta terça-feira, 22 de novembro, onde conquistaram os pontos necessários para brigarem pela classificação.

A França venceu a Austrália e garantiu a liderança com 3 pontos, enquanto Dinamarca e Tunísia não saíram do zero a zero, somando apenas um ponto cada. Com isso, a próxima rodada pode confirmar a equipe francesa nas oitavas de final.

Na fase de grupos são três rodadas jogadas em pontos corridos, onde os dois primeiros de cada grupo (são oito com quatro times cada) avançam para as oitavas de final.

GRUPO D

1 França - 3 pontos

2 Dinamarca - 1 ponto

3 Tunísia - 1 ponto

4 Austrália - 0 pontos

Qual é o próximo jogo da França e Austrália na Copa?

As seleções de França e Austrália voltam a jogar no próximo sábado, 26 de novembro, pela segunda rodada do grupo D na Copa do Mundo do Catar.

No Estádio Al Janoub, a Austrália vai jogar contra a Tunísia às 07h (horário de Brasília), válido pela segunda rodada da fase de grupos. Os canais Globo e SporTV transmitem a partida, enquanto o GloboPlay, portal GE e o FIFA+ são responsáveis por exibirem online.

Já a França disputa os três pontos contra a Dinamarca às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974, também na segunda rodada do grupo. Quem vencer pode brigar pela liderança no grupo. Os canais Globo, SporTV e as plataformas GloboPlay, portal GE e o FIFA+ vão passar o duelo ao vivo no sábado.

07h - Tunísia x Austrália

13h - França x Dinamarca

