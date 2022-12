Como assistir jogo do PSG hoje x Quevilly e horário (21/12/22)

Com o fim da Copa do Mundo e a vitória da Argentina, de Lionel Messi, as competições na Europa estão voltando aos poucos. Nesta quarta-feira, 21 de dezembro, o PSG enfrenta o Quevilly em amistoso no Centre d'entraînement Ooredoo. A boa vai rolar no jogo do PSG hoje às 08h (Horário de Brasília). Saiba como assistir a partida e todos os detalhes.

Como assistir jogo do PSG hoje ao vivo em amistoso?

O jogo do PSG hoje vai passar no PSG TV Premium e no canal do PSG na Twitch às 08h (Horário de Brasília), durante a preparação para o retorno da temporada.

Nesta quarta-feira, a equipe parisiense entra em campo com alguns dos seus jogadores para disputar o amistoso da temporada.

A partida não tem transmissão em nenhum canal de TV. A única maneira de assistir vai ser no canal do PSG TV Premium, disponível no site (pt.psg.fr).

Também dá para curtir no canal do Paris Saint-Germain na Twitch (www.twitch.tv). Basta procurar no portal o nome do clube e assistir o jogo ao vivo.

PSG x Quevilly

Com o retorno da temporada no futebol, o PSG disputa alguns amistosos para entrar em campo de maneira oficial na próxima semana, depois do Natal. Com a vitória de Lionel Messi na final da Copa diante da França, não dá para saber quando o astro estará de volta ao elenco. Porém, o PSG deve usar algumas das peças do elenco como Sergio Ramos e Renato Sanches.

Do outro lado, o Quevilly também busca treinar os jogadores para quando a temporada recomeçar no futebol francês e, assim, estar em alta forma para entrar em campo. Os dois times se enfrentaram em amistoso em julho deste ano, com vitória do Paris.

Escalações:

Provável escalação do PSG: Sergio Rico; Mukiele, Sergio Ramos, Bitshiabu, Bernat; Renato Sanches, Marco Verratti, Fabian Ruiz; Gharbi, Ekitiké e Housni.

Provável escalação do Quevilly: Lemaitre; Jason Pendant, Cissokho, Youssef, Sisoko; Pierret, Soumaré, Gustavo Sangaré, Gbelle; Camara e Mafouta.

