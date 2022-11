Como assistir o jogo da Espanha hoje x Costa Rica pelo Globoplay?

O jogo da Espanha hoje (23) marca a estreia da seleção europeia na Copa do Mundo. O time, comandado por Luis Henrique, entra em campo contra a Costa Rica às 13h (horário de Brasília). Veja como acompanhar a partida do grupo E sem pagar nada pelo Globoplay.

Que horas vai ser o jogo da Espanha hoje?

A seleção espanhola enfrenta a Costa Rica em sua estreia na Copa do Catar. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília).

Data: 23/11 (quarta-feira)

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama

Como assistir o jogo da Espanha hoje pelo Globoplay?

Uma opção para ver a estreia da Espanha na Copa do Mundo é pela plataforma do Globo Play. Dessa forma, é possível acompanhar a partida pelo celular, tablet, computador ou notebook sem pagar nada. O sistema pode ser acessado de todo o Brasil e não é preciso fazer nenhum pagamento, apenas se registrar com uma conta na Globo, de forma gratutia. Veja o passo a passo:

Acesse o site globoplay.com em seu navegador e clique na opção “Agora na TV” na página inicial

Ao entrar nessa sessão, o site irá pedir seu e-mail e senha cadastrados na plataforma. Caso ainda não tenha cadastro, é possível fazer um de graça na própria página ou ainda acessar o conteúdo por meio de sua conta do Google ou Facebook.

Ao entrar em sua conta, a transmissão da programação ao vivo será iniciada.

Assistir online pelo FIFA+

Ainda existem outras opções para ver o jogo da Espanha hoje (23) de graça. É possível acompanhar a partida pelo canal da TV Globo, que tem sinal aberto. Mas caso o telespectador não esteja com uma televisão disponível, ainda dá para assistir pelo FIFA+, plataforma de streaming oficial da Fifa. Veja como:

Acesse o site do FIFA+;

Clique na aba "Iniciar sessão à direita";

Faça um cadastro na plataforma colocando seu nome, e-mail, data de nascimento, país e idioma;

Crie uma senha para sua conta;

Confirme seu e-mail;

Por fim, é só assistir aos jogos.

Seleção da Espanha

A seleção da Espanha vem de uma boa fase. A equipe não enfrentou dificuldades para se classificar para o Mundial, passando em primeiro lugar no seu grupo, com seis vitórias, uma derrota e um empate.

Na Eurocopa de 2020, a Espanha avançou até às semifinais, quando foi eliminada pela campeã Itália nos pênaltis. O time que está no Catar não tem um craque que se destaca em relação aos outros, a ideia é o trabalho em equipe. O técnico Luis Henrique costuma apostar na formação 4-3-3.

A escalação oficial ainda não foi divulgada, mas de acordo com informações do O Globo, o time deve ser apresentado da seguinte forma: Simon no gol, Carvajal, Laporte, Martínez e Alba na zaga, Pedri, Busquets e Gavi no meio de campo e Olvo, Williams e Morata no ataque.

O técnico ainda tem outros jogadores a sua disposição para colocar em campo, veja a convocação espanhola para a Copa.

Gol: Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton) e David Raya (Brentford).

Zaga: Carvajal (Real Madrid), Eric García (Barcelona), Jordi Alba (Barcelona), Azpilicueta (Chelsea), Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), José Luis Gayà (Valencia) e Hugo Guillamón (Valencia)

Meio de Campo: Rodrigo Hernández (Manchester City), Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atlético de Madrid), Pablo Gavi (Barcelona), Carlos Soler (PSG), Pedri (Barcelona) e Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Ataque: Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Ferran Torres (Barcelona), Pablo Sarabia (PSG), Nico Williams (Athletic Bilbao), Marco Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (Barcelona) e Yeremy Pino (Villarreal).

Seleção da Costa Rica

A Costa Rica não é um time de forte tradição na Copa, seu maior feito foi chegar às quartas de final em 2014. No entanto, a equipe não vem fazendo uma boa campanha esse ano. A seleção se classificou para o Catar na repescagem derrotando a Nova Zelândia.

A escalação oficial da Costa Rica ainda não foi divulgada, mas segundo informações do GE, o time deve entrar em campo com a seguinte formação: Keylor Navas no gol; Fuller, Óscar Duarte, Calvo e Oviedo na zaga; Gerson Torres, Celso Borges, Tejeda e Bennette no meio de campo e Campbell e Contreras à frente no ataque.

Ainda assim o técnico Luiz Fernando Suarez tem outras opções para sua estreia, veja a convocação do time da equipe da América Central:

Gol: Keylor Navas (PSG), Esteban Alvarado (Herediano) e Patrick Sequeira (Deportivo Lugo).

Zaga: Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Óscar Duarte (Al-Wehda), Daniel Chacón (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake) e Ronald Matarrita (Cincinnati).

Meio de Campo: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Álvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest) e Bryan Ruiz (Alajuelense).

Ataque: Joel Campbell (León), Anthony Contreras (Herediano) e Johan Venegas (Alajuelense).

Próximos jogos do grupo E

Além da Espanha e Costa Rica, estão no grupo E, as equipes da Alemanha e Japão. Veja a agenda de jogos desses times na primeira fase.

23 de novembro

Alemanha e Japão:

Data: 23/11 (quarta-feira)

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

Onde assistir: Globo, Globoplay e Fifa+

Espanha e Costa Rica

Data: 23/11 (quarta-feira)

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama

Onde assistir: Globo, Globoplay e Fifa+

27 de novembro

Japão e Costa Rica

Data: 27/11 (domingo)

Horário: 7h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmed bin Ali

Onde assistir: Globo, Globoplay e Fifa+

Espanha e Alemanha

Data: 27/11 (domingo)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bait

Onde assistir: Globo, Globoplay e Fifa+

1° de dezembro

Japão e Espanha

Data: 01/12 (quinta-feira)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

Onde assistir: Globoplay e Fifa+

Costa Rica e Alemanha

Data: 01/12 (quinta-feira)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt

Onde assistir: Globoplay e Fifa+

