Próxima convocação do Brasil pode não ter jogadores que atuam no país

A próxima convocação do Brasil pode ter algumas surpresas na lista de Tite. Isso porque, o técnico da Seleção Brasileira pode deixar de convocar atletas que atuam no país. A decisão abre diversas vagas na equipe e acirra a disputa entre os atletas. Mas por que Tite vai deixar de convocar atletas que atuam no Brasil?

Próxima convocação do Brasil pode não ter jogadores do país

O treinador da Seleção Brasileira Tite e a CBF discutem a possibilidade de não chamar atletas que atuam no país na próxima convocação do Brasil. Segundo apurou a ESPN Brasil, a possibilidade do fato ocorrer é grande em virtude da confortável situação da equipe na tabela de classificação das Eliminatórias à Copa do Mundo de 2022.

A ideia já existia nos bastidores, muito em virtude das insatisfações de dirigentes dos clubes do Campeonato Brasileiro. Os cartolas reclamaram das recentes convocações feitas pelo treinador por conta dos desfalques que as equipes tiveram. A CBF não paralisou as competições nacionais na última Data FIFA.

Embora a decisão esteja quase certa, a comissão técnica ainda aguarda pela reação dos atletas que atuam no Brasil. Isso porque, há um ano do Mundial do Catar, muitos jogadores poderiam não querer abrir mão da convocação do Brasil nesta altura do campeonato.

Quando será a próxima convocação do Brasil?

O técnico Tite volta a convocar a Seleção Brasileira somente no final deste mês. A CBF ainda não divulgou a data da próxima convocação do Brasil, mas o treinador irá divulgar a lista nos últimos dias de outubro. Nas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-americanas, a equipe de Tite irá enfrentar a Colômbia e Argentina.

Com a classificação muito encaminhada, a seleção lidera as Eliminatórias com 31 pontos, mas Tite pode aproveitar os próximos jogos para fazer testes na equipe. O treinador ainda tem algumas dúvidas em campo e a um ano da Copa do Mundo, quer usar o tempo e a situação confortável na tabela para mexer no time.

Quando é o próximo jogo da Seleção Brasileira?

A seleção nacional volta a campeonato somente no mês de novembro, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo 2022. Na quinta-feira, 11 de novembro de 2021, a equipe tupiniquim joga contra a Colômbia ainda sem horário definido. Logo depois, tem pela frente o clássico contra a Argentina fora de casa.

O time do Brasil está praticamente garantido no Mundial de 2022 mas, se quiser carimbar o passaporte de vez, precisa ganhar os dois jogos e, então, preparar a sua bagagem em busca do sexto título.