Croácia x Dinamarca onde assistir, horário e escalações ao vivo (22/09)

Pela quinta rodada do grupo A na elite da Liga das Nações, as seleções de Croácia e Dinamarca se enfrentam nesta quinta-feira, 22 de setembro, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Maksimir, em Zagreb. Confira os detalhes do jogo da Croácia x Dinamarca onde assistir ao vivo e as principais informações.

Croácia x Dinamarca onde assistir hoje ao vivo

O jogo da Croácia e Dinamarca hoje vai passar no SporTV 3, na TV fechada, a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode curtir através do GloboPlay, serviço de streaming.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV vai transmitir a partida da Liga das Nações nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Para obter a emissora de esportes verifique a programação da sua operadora.

Para acompanhar online, o sistema de streaming GloboPlay retransmite a partida de futebol através dos aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV, disponível somente para assinantes. Para quem quer tornar-se assinante, o torcedor pode adquirir através do site www.globoplay.globo.com por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

CROÁCIA X DINAMARCA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Maksimir, em Zagreb, na Croácia

Árbitro: Davide Massa

Árbitro de vídeo: Marco Di Bello

Croácia x Dinamarca: como estão as equipes na temporada?

Com duas vitórias, um empate e uma derrota, a Croácia segue na vice-liderança do grupo A na elite da Liga das Nações com 7 pontos. Se vencer a partida desta quinta-feira, o elenco croata assume provisoriamente a liderança do grupo, pronto para brigar pela classificação até a semifinal da Liga das Nações.

Os croatas não tem baixas no plantel de jogadores.

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Sosa, Gvardiol, Vida, Juranovic; Brozovic, Perisic, Kovacic, Modric; Pasalic e Kramaric.

A Dinamarca, por outro lado, é a atual líder do grupo A na competição com 9 pontos, conquistados em três vitórias e uma derrota na primeira fase. Com seis gols marcados e três sofridos, o elenco dinamarquês tem a melhor campanha até aqui. Se vencer nesta quinta-feira, o time pode garantir a classificação até a semifinal.

Wind, Skov e Cornelius são os desfalques dos dinamarqueses.

Provável escalação da Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Nelsson; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Damsgaard, Braithwaite e Dolberg.

Jogos da rodada na Liga das Nações

Diferentes confrontos serão realizados nesta semana, com início nesta quinta-feira, 22 de setembro, pela quinta rodada da fase de grupos na Liga das Nações. A data FIFA paralisa todas as competições do futebol, contando com seleções em campo na Europa e em outros continentes.

O destaque vai para o confronto da Polônia contra a Holanda, França diante da Áustria, Bélgica versus País de Gales, clássico de Itália e Inglaterra e por fim República Tcheca contra o Portugal.

Confira todos os jogos da semana.

Quinta-feira (22/09):

Cazaquistão x Bielorrússia – 11h

Letônia x Moldávia – 13h

Eslováquia x Azerbaijão – 15h45

Polônia x Holanda – 15h45

Lituânia x Ilhas Faroé – 15h45

Liechtenstein x Andorra – 15h45

Turquia x Luxemburgo – 15h45

Croácia x Dinamarca – 15h45

França x Áustria – 15h45

Bélgica x País de Gales – 15h45

Sexta-feira (23/09):

Estônia x Malta – 13h

Geórgia x Macedônia do Norte – 13h

Alemanha x Hungria – 15h45

Finlândia x Romênia – 15h45

Bósnia x Montenegro – 15h45

Bulgária x Gibraltar – 15h45

Itália x Inglaterra – 15h45

Sábado (24/09):

Armênia x Ucrânia – 10h

Irlanda do Norte x Kosovo – 13h

Eslovênia x Noruega – 13h

Espanha x Suíça – 15h45

Escócia x Irlanda – 15h45

Israel x Albânia – 15h45

Sérvia x Suécia – 15h45

Chipre x Grécia – 15h45

República Tcheca x Portugal – 15h45

