Divórcio de Daniel Alves? Joana Sanz toma decisão após prisão de jogador

Por meio das redes sociais, a modelo Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, desmentiu informações de que teria pedido o divórcio do jogador, preso em Barcelona por acusação de agressão sexual. As notícias foram vinculadas no site do "El Programa de Ana Rosa", transmitido na emissora espanhola Telecinco na manhã desta terça-feira, 31 de janeiro.

Conforme noticiado pelo Programa, o jogador teria recebido um pedido de divórcio de sua atual esposa, Joana Sanz, por meio de seu advogado.

De acordo com o programa, o motivo do divórcio não se deve à culpa ou não do futebolista, mas sim ao facto de ter reconhecido a infidelidade. "Os advogados dele falaram porque semana passada ela pediu 'vis a vis' e ele disse que não queria", disse a jornalista Letícia Requejo .

Acrescentou ainda: "Dizem-me também que a Joana se arrepende destas primeiras declarações a defender o namorado, decisões que toma por causa do advogado do Dani Alves ".

Joana Sanz já apagou algumas das fotos que tinha com Daniel Alves no Instagram. O brasileiro está preso na Espanha, sem direito a fiança, desde sexta-feira, dia 20 de janeiro, acusado de estuprar e agredir uma mulher em uma balada em Barcelona.

Joana Sanz nega divórcio de Daniel Alves

Depois das notícias do divórcio, Joana Sanz resolveu se posicionar publicamente e através das redes sociais negou as notícias publicadas pelo "El Programa de Ana Rosa".

"Está claro que se não tem notícia, inventam", escreveu a modelo.

Em outra publicação nos stories, a modelo também desmentiu outra publicação sobre as acusações feitas pela mulher contra Daniel Alves."Mas o que você está dizendo! Falso" escreveu a mulher do jogador entre os prints das matérias publicadas.

Joana Sanz tem 30 anos. Ela nasceu em Tenerife, da Espanha, e é modelo. No currículo da modelo ela tem trabalhos com grandes marcas de roupas como Jimmy Choo, além de estrelar campanhas para grandes revistas de moda como a Elle.

No Instagram, Joana Sanz tem 919 mil seguidores onde compartilha cliques com a família, viagens, trabalhos e selfies estilosas. No entanto, Joana deletou fotos em que estava com Daniel Alves após o caso de acusação de agressão sexual com o jogador.

Daniel e Joana estão juntos desde 2015, mas só oficializaram a união em 2017. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o casal disse sim em uma cerimônia secreta em Ibiza, na Espanha, apenas com a presença da família e amigos mais próximos.

Entenda o caso envolvendo o jogador

Daniel Alves, lateral de 39 anos, é um dos mais bem sucedidos jogadores de futebol do mundo. No entanto, sua vida tomou diferentes rumos em janeiro de 2023.

Isso porque Daniel é acusado de agressão sexual na Espanha. Após se apresentar para prestar depoimento voluntariamente em Barcelona, a juíza Maria Concepción Canton Martín, acatou o pedido do Ministério Público da Espanha e assim decretou a prisão preventiva sem fiança do jogador brasileiro.

Desde 20 de janeiro Daniel está preso em Barcelona. Ele terá que esperar o julgamento.

Caso seja condenado ele pode pegar até 12 anos de prisão, segundo o portal GE indicou. Isso porque as leis espanhola tornaram-se mais brandas após um caso que ficou gerou uma onda de protestos em 2016.

