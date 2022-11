Depois das oitavas de final, o que vem na Copa do Mundo do Catar?

Saiba todas as fases da Copa do Mundo - Foto: DCI/Tassio Mourão

Oito equipes vão disputar as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar; enquanto buscam a classificação, os torcedores querem saber como funciona a fase eliminatória

A disputa da Copa do Mundo vai se afunilando e já aponta para a fase das oitavas de final, onde restaram 16 seleções, para então chegar nas quartas. A grande final, em dezembro, contará com dois times, mas qual o percurso até lá? Se essa é sua primeira Copa do Mundo ou você já não lembra a programação, aqui está tudo o que você precisa saber para entender como funciona a disputa.

A Copa do Mundo do Catar começou com 32 seleções na fase grupos, que determina todos os oito agrupamentos e quem vai jogar contra quem nas oitavas de final. Depois dessa fase conhecida como "mata-mata", os times estão vão para as quartas de final.

As oitavas são a primeira etapa no mata-mata e classificará 8 seleções. Esses times tão continuam na disputa nas quartas de final da Copa do Mundo, seguindo o mesmo molde de partida única. Quem ganhar aqui então avança para a semifinal. Aqui, os vencedores vão para a final da Copa do Mundo, enquanto perdedores terão a chance de disputarem o terceiro lugar.

Calendário da Copa do Mundo no mata-mata

OITAVAS DE FINAL - 16 seleções

03, 04, 05 e 06 de dezembro (sábado, domingo, segunda e terça-feira)

QUARTAS DE FINAL - 8 seleções

09 e 10 de dezembro (sexta-feira e sábado)

SEMIFINAL - 4 seleções

13 e 14 de dezembro (terça e quarta-feira)

TERCEIRO LUGAR - 2 seleções

17 de dezembro (sábado)

FINAL - 2 seleções

18 de dezembro (domingo)

Como assistir a Copa do Catar?

Com exclusividade, os canais Globo e SporTV transmitem todos os jogos da Copa do Catar em 2022 durante a manhã e no período da tarde ao vivo.

Já as plataformas do GloboPlay, portal de notícias GE, FIFA+ e o canal Cazé TV no Youtube e Twitch exibem as partidas de graça para os brasileiros.

Dá para assistir no navegador do celular ou computador, assim como no próprio aplicativo do aparelho.

