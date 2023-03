Elenco pode ser campeão da Taça Guanabara nesta quarta-feira, 8 de março, se vencer o Fluminense no clássico carioca

Do que o Flamengo precisa para ser campeão da Taça Guanabara hoje?

É tudo ou nada para o Flamengo! Nesta quarta-feira, 8 de março, o elenco enfrenta o Fluminense no tradicional clássico ''Fla-Flu'' pela última rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã, às 21h10 (horário de Brasília) na primeira fase. O time pode ser campeão da Taça Guanabara, o primeiro título da temporada.

O Flamengo é campeão da Taça Guanabara 2023 se vencer ou empatar com o Fluminense nesta quarta-feira. Como tem um ponto a mais, o Rubro-Negro tem vantagem diante do Fluminense e por isso a igualdade no placar faz o elenco comandado por Vitor Pereira ser campeão hoje.

O Flamengo só não pode perder para o Fluminense. Qualquer resultado em vantagem para o Tricolor no clássico desta quarta-feira dá o troféu para o elenco de Fernando Diniz.

No fim de semana, o Flamengo perdeu para o Vasco e desperdiçou a chance de ser campeão com uma rodada de antecipação. Agora, terá que brigar até o último minuto pelo título. Independente do resultado, os dois times já estão classificados para a semifinal do Campeonato Carioca.

Mas, para entender melhor a situação, confira os cenários do Fla- Flu nesta quarta-feira.

Vitória do Flamengo = Flamengo campeão da Taça Guanabara

= Flamengo campeão da Taça Guanabara Empate = Flamengo campeão da Taça Guanabara

= Flamengo campeão da Taça Guanabara Fluminense vence o clássico = Fluminense campeão da Taça Guanabara

Onde assistir ao jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e Fluminense hoje tem transmissão na BAND, BandSports e no site da BAND ao vivo para todo o Brasil nesta quarta-feira. O clássico Fla-Flu será exibido na televisão aberta, no canal pago e pela internet ao torcedor para internautas.

A BAND exibe o clássico para todo o Brasil na TV aberta. É só sintonizar o canal e assistir do conforto do seu sofá em casa de graça. A emissora não disponibilizou a equipe de transmissão.

Outra opção é o BandSports, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo. Entre em contato com o seu operador se ainda não possui a emissora na programação.

Para quem curte ver pelo celular é só entrar no site da BAND (www.band.uol.com.br), clicar na opção "Ao vivo", se inscrever no site com email e senha, escolher o ícone da emissora e dar play. É de graça e o torcedor não paga nada.

Classificação do Campeonato Carioca

Doze equipes disputam a Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. O primeiro colocado será declarado o campeão, enquanto os quatro melhores da classificação vão para a semifinal.

Os times que ficam entre o quinto e o oitavo lugar jogarão a semifinal da Taça Rio. Na parte de baixo, o último será rebaixado para a segunda divisão do futebol carioca.

1 Flamengo - 23 pontos

2 Fluminense - 22 pontos

3 Vasco - 20 pontos

4 Volta Redonda - 19 pontos

5 Botafogo - 19 pontos

6 Audax - 13 pontos

7 Bangu - 12 pontos

8 Portuguesa - 10 pontos

9 Nova Iguaçu - 10 pontos

10 Madureira - 9 pontos

11 Boavista - 5 pontos

12 Resende - 4 pontos

