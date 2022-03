Egito x Senegal: onde assistir e horário ao vivo hoje (25/03)

Egito x Senegal entram em campo nesta sexta-feira, a partir das 16h30, pela primeira partida da fase final nas Eliminatórias da África, no Estádio Internacional do Cairo. Confira a seguir todas as informações da transmissão e onde assistir ao vivo.

Válido pela primeira partida da fase final, quem vencer abre vantagem.

Onde assistir Egito x Senegal

A partida entre Egito e Senegal hoje vai passar no ESPN e Star +, a partir das 21h, no horário de Brasília.

O canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura. Enquanto isso, o torcedor também tem acesso a transmissão do jogo desta quinta-feira através do serviço de streaming Star +.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

+ Copa do Mundo a cada 2 anos? Proposta da FIFA gera polêmica

Escalações de Egito e Senegal

Na fase de grupos, o Egito terminou em primeiro lugar no grupo F com 14 pontos, ou seja, venceu o total de quatro partidas, empatou duas e não perdeu nenhuma. Agora, chega para disputar a fase final, ou playoffs, com toda a força necessária em busca da vantagem da primeira partida da competição. Em seu plantel, Salah está disponível.

Provável Egito: Mohamed Abou, Ashour, Abdel Monem, El Wench, Fattoh, Al-Sulaya, Elneny, Fathi, Marmoush, Mostafa Mohamed e Salah

Do outro lado, a seleção de Senegal garantiu-se nos plyaoffs das Eliminatórias da África ao terminar em primeiro lugar no grupo H com 16 pontos, ou seja, venceu cinco partidas e empatou uma. Agora, chegou a vez de mostrar que realmente quer a vantagem no jogo e, dessa maneira, colocar os seus principais jogadores em campo.

Provável Senegal: Mendy, Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss, Nampalys Mendy, Gueye, Kouyaté, Ismaïla Sarr, Diedhiou e Sadio Mané

Jogos das Eliminatórias da África hoje

Cinco jogos da fase final das Eliminatórias da África serão realizados hoje.

RD Congo x Marrocos – 12h

Camarões x Argélia – 14h

Mali x Tunísia – 14h

Gana x Nigéria – 16h30

Egito x Senal – 16h30

Aproveite e siga o DCI para saber todas as informações sobre esportes