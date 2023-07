Yenith Bailey vai defender as redes da seleção latina durante a Copa do Mundo

Ela é boa? Saiba quem é a goleira do Panamá na Copa do Mundo Feminina 2023

Ela é boa? Saiba quem é a goleira do Panamá na Copa do Mundo Feminina 2023

Yenith Bailey já fez grandes defesas e está focada em chegar à Copa do Mundo feminina para brilhar, mas quem é a goleira do Panamá? Seleção brasileira estreia na segunda-feira, 23, e pode ter trabalho com a atleta.

Quem vai ser o goleira do Panamá na Copa feminina?

A Seleção do Panamá deverá ter Yenith Bailey como titular contra o Brasil na primeira rodada da Copa do Mundo de futebol feminino. A bola vai rolar às 08h, horário de Brasília, na Austrália, na segunda-feira, 24 de julho.

Bailey tem 22 anos e, antes de alcançar o sucesso como arqueira, ela começou a jogar futebol em 2016, no San Francisco, na sua terra natal. Passou pelo Tauros FC, depois o Sportivo Limpeño e, em 2021, foi contratada para jogar no Atlético Nacional, na Colômbia. Em 2021 transferiu-se para o Dimas Escazú, da Costa Rica e, no ano seguinte, retornou para o Tauro.

O grande momento de destaque de Bailey na carreira foi em 2018, quando disputou com o Panamá o Campeonato da CONCACAF, eleita a melhor goleira do torneio com o troféu Luva de Ouro. O desempenho da goleira do Panamá impressionou jogadoras como Carli Lloyd, Alex Morgan e Hope Solo.

Veja a escalação completa da seleção do Panamá

GOLEIRAS: Sasha Fábrega, Yenith Bailey e Farissa Córdoba.

LATERAIS: Hilary Jaén, Rosario Vargas, Nicole de Obaldía e Carina Baltrip-Reyes.

ZAGUEIRAS: Wendy Natis, Katherine Castillo, Yomira Pinzón e Rebeca Espinosa.

MEIAS: Deysiré Salazar, Emily Cedeño, Schiandar González, Marta Cox (Pachuca), Natalia Mills, Carmen Montenegro, Laurie Batista, Erika Hernández e Aldrith Quintero.

ATACANTES: Lineth Cadeño, Karla Riley e Riley Tanner.

GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA:

Sasha Fabrega é goleira do Panamá

Além de Bailey, o treinador Ignacio Quintana terá como opção para o gol no banco de reservas da Seleção do Panamá as atletas Sasha Fábrega, do Independiente La Chorrera, e Farissa Córdoba, no Ñañas.

Sasha e Bailey competem pela vaga titular da Copa do Mundo de futebol feminino. Aos 32 anos, Sasha é filha de um goleiro e, este ano, foi convocada para disputar a sua primeira Copa do Mundo. Ela é formada em Fisioterapia e, quando começou a trabalhar no Alianza FC, em sue país, passou a treinar também como goleira. Aos 28, chegou à Seleção do Panamá.

De acordo com a revista Ellas, do Panamá, a garota chegou a ser jogadora de vôlei, basquete e aí encontrou no futebol a paixão. Hoje, é uma das titulares do seu país. Ela passou por Atlético Veraguense, do Panamá, depois Veraguas CD, Tauro FC, Plaza Amador e hoje no Independiente.

Já Farissa deve ser a terceira goleira do Panamá no Mundial da Austrália e Nova Zelândia. Com 34 anos, tem passagens por Navy Bay Colón, Sport Girls, do Peru, Plaza, Club Ñanas, da Colômbia, Maccabi, de Israel, Pérez Zeledón, da Costa Rica e, em 2023, retorno ao Ñanas.

Tabela de jogos do Panamá

A Seleção do Panamá de futebol feminino integra o grupo F com Brasil, França e Jamaica na primeira fase da Copa do Mundo da FIFA. São três rodadas entre si, turno único, onde cada vitória garante três pontos e o empate um para os dois lados. Panamá não é favorito na fase de grupos, mas pode surpreender.

Brasil x Panamá - 1ª rodada

Segunda-feira, 24/07 às 08h

Estádio Hindmarsh, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, GloboPlay, GE e FIFA+

Panamá x Jamaica - 2ª rodada

Sábado, 29/07 às 09h30

Estádio Perth Rectangular, na Austrália

Onde assistir: CazéTV e FIFA+

Panamá x França - 3ª rodada

Quarta-feira, 02/08 às 07h

Estádio Sidney Football, na Austrália

Onde assistir: CazéTV e FIFA+

Onde assistir Brasil x Panamá na Copa do Mundo?

A partida entre Brasil e Panamá será transmitida na Globo e Sportv, além das plataformas digitais CazéTV, Globoplay, GE e o FIFA+ nesta segunda-feira às 08h, horário de Brasília.

Na TV aberta, a Globo exibe o duelo para todos os estados do país com narração de Renata Silveira e comentários de Ana Thais Matos e Caio Ribeiro. É possível ver a retransmissão gratuita do canal no GE e no Globoplay.

Outra opção é o canal Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura. Aqui, Luiz Carlos Jr e as comentaristas Formiga e Alline Calandrini vão comandar a transmissão. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar na plataforma, assim como no GE.

Já no CazéTV, canal do streamer Casimiro no Youtube, vai disponibilizar de graça a partida entre Brasil e Panamá nesta segunda-feira, assim como o streaming FIFA+.