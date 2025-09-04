Futebol

Em qual canal vai passar o jogo do Brasil hoje x Chile nas Eliminatórias

Veja onde assistir e horário da partida nesta quinta-feira

Escrito por Anny Malagolini
Em qual canal vai passar o jogo do Brasil hoje Foto: DCI

O Maracanã recebe o jogo do Brasil e Chile nesta quinta-feira, 4 de setembro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. A Seleção Brasileira busca retomar o caminho de vitórias sob a liderança de Ancelotti.

Onde assistir o jogo do Brasil hoje?

O pontapé entre Brasil e Argentina nas Eliminatórias está marcado para às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo tem transmissão ao vivo da Globo e Sportv.

Como Santiago e Brasília possuem o mesmo fuso horário, a transmissão será iniciada na Argentina no mesmo horário, às 21h30, já que não há diferença.

No Brasil, quem mora nos estados de Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem de sintonizar a transmissão do jogo do Brasil às 20h30, em seu horário local. Moradores do Acre acompanham o confronto às 19h30, devido à diferença de duas horas com Brasília.

Como assistir Brasil na TV hoje?

O jogo será transmitido com exclusividade na Globo e Sportv, às 21h30 (de Brasília), para todo o país. Responsável pelos direitos de transmissão das Eliminatórias da Copa do Mundo, nenhuma outra emissora pode exibir o confronto se não a Rede Globo, Sportv e afiliadas.

TV Globo:

Logo após o capítulo inédito da novela ‘Vale Tudo’, a Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil e Argentina com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Caio Ribeiro em todo o país. Excepcionalmente hoje, o ‘Jornal Nacional’ começa mais cedo, às 20h, seguido da novela.

GLOBO EM OPERADORAS:
SKY: 4, 5, 10 e 12
OI: 4, 5, 10, 12 e 13
CLARO/NET: 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 41
VIVO: 5, 201, 204, 205, 210, 213 e 305

Sportv:

Quem é assinante Claro ou Sky tem a possiblidade de acompanhar o clássico com som e imagem em qualidade ultra HD, com disponibilidade do sinal 4K.

O Sportv está disponível em operadoras de TV por assinatura.

SPORTV:
SKY: 39 / 439
OI: 39
CLARO/NET: 39 / 539
VIVO: 539

2 formas de assistir o jogo do Brasil na internet

É possível acompanhar também o jogo do Brasil na internet. Existe a possibilidade de assistir no computador ou no aplicativo do celular, tablet e até smartv, se o aparelho for compatível.

A boa notícia é que em duas opções não precisa ter assinatura para acompanhar em tempo real.

Globoplay:

O Globoplay, serviço de streaming de áudio e vídeo sob demanda, disponibiliza para os torcedores a retransmissão ao vivo dos canais Globo e Sportv. Isso significa que dá para acompanhar as duas opções com apenas um clique no celular ou até mesmo no computador.

É de graça para ver a programação da Globo na plataforma, mas para acompanhar o Sportv tem que ser assinante. Quem tem o pacote ‘Globoplay + Canais Ao Vivo’ tem direito a assistir o jogão com sinal 4K.

Passo 1: Acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o Globoplay na loja de aplicativos de maneira gratuita. Daí, toque em ‘Agora na TV’, escrito no menu principal da plataforma.

Passo 2: Em seguida, faça o seu cadastro de graça na Conta Globo com email e senha, ou faça o login através da sua conta Facebook, Apple ou Google. Você não será cobrado por nada.

Passo 3: Feito o cadastro, você será redirecionado à programação em tempo real dos canais. Se você deseja assistir de graça na Globo é só clicar no ícone da emissora.

Caso deseje assistir no Sportv, é só procurar o canal.

Canais Globo:

Quem tem a TV paga em casa mas não vai estar em casa no momento da partida pode assistir a retransmissão ao vivo no aplicativo Canais Globo. Porém, lembre-se que a Globo não aparece na programação, apenas o Sportv e outros canais como Universal Channel, GNT e GloboNews.

O Canais Globo está disponível de graça para quem é assinante da TV fechada, como a Sky, Claro, Oi ou Vivo.

Passo 1: Baixe o aplicativo na loja do seu celular ou acesse www.canaisglobo.globo.com.br, clique em ‘Canais’ localizado no menu principal e escolha o Sportv.

Passo 2: Depois, digite o seu cadastro (aquele que está ligado à sua conta da operadora) com email e senha. Assim que completar o login você será redirecionado para a programação em tempo real.

Passo 3: Daí, basta assistir ao vivo os canais disponíveis, incluindo o Sportv.

Onde vai ser o jogo hoje?

A partida acontece no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, localizado na zona norte da cidade. O Estádio Jornalista Mário Filho, o popular Maracanã, foi inaugurado em 1950 sob o objetivo de receber os jogos da Seleção Brasileira e clubes cariocas.

O estádio foi escolhido pela CBF para receber o jogo do Brasil e Chile devido à alta demanda de ingressos para acompanhar o clássico no local.

Em 1950, a quarta edição da Copa do Mundo da FIFA foi realizada no Brasil. O Maracanã, reconhecido como o maior estádio do país, recebeu oito partidas, incluindo a decisão entre Uruguai e Brasil, com triunfo dos uruguaios por 2 a 1, em gols de Schiaffino e Ghiaggia, desconto de França para os anfitriões.

O Maracanã também é conhecido por ser o palco do milésimo gol de Pelé, o Rei do Futebol, além de receber embates do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americana e Mundial de Clubes da FIFA.

Em 2014, na Copa do Mundo, o Maracanã foi o palco da grande final entre Argentina e Alemanha, com vitória dos alemães por 1 a 0, gol de Gotze na prorrogação.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo do Fortaleza e Inter hoje no Brasileirão (31/8)

Benfica vence Alverca por 2 x 1 com Vini Jr. de convidado

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Grêmio e escalação hoje no Maracanã

Transmissão ao vivo Liverpool x Arsenal: onde assistir à Premier League hoje

Jogo do PSG hoje na Cazé TV: assistir Toulouse x PSG na La Ligue

Ao vivo: onde assistir o jogo do Sporting x Porto no português hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes