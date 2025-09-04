Em qual canal vai passar o jogo do Brasil hoje x Chile nas Eliminatórias

Veja onde assistir e horário da partida nesta quinta-feira

O Maracanã recebe o jogo do Brasil e Chile nesta quinta-feira, 4 de setembro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. A Seleção Brasileira busca retomar o caminho de vitórias sob a liderança de Ancelotti.

Onde assistir o jogo do Brasil hoje?

O pontapé entre Brasil e Argentina nas Eliminatórias está marcado para às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo tem transmissão ao vivo da Globo e Sportv.

Como Santiago e Brasília possuem o mesmo fuso horário, a transmissão será iniciada na Argentina no mesmo horário, às 21h30, já que não há diferença.

No Brasil, quem mora nos estados de Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem de sintonizar a transmissão do jogo do Brasil às 20h30, em seu horário local. Moradores do Acre acompanham o confronto às 19h30, devido à diferença de duas horas com Brasília.

Como assistir Brasil na TV hoje?

O jogo será transmitido com exclusividade na Globo e Sportv, às 21h30 (de Brasília), para todo o país. Responsável pelos direitos de transmissão das Eliminatórias da Copa do Mundo, nenhuma outra emissora pode exibir o confronto se não a Rede Globo, Sportv e afiliadas.

TV Globo:

Logo após o capítulo inédito da novela ‘Vale Tudo’, a Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil e Argentina com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Caio Ribeiro em todo o país. Excepcionalmente hoje, o ‘Jornal Nacional’ começa mais cedo, às 20h, seguido da novela.

GLOBO EM OPERADORAS:

SKY: 4, 5, 10 e 12

OI: 4, 5, 10, 12 e 13

CLARO/NET: 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 41

VIVO: 5, 201, 204, 205, 210, 213 e 305

Sportv:

Quem é assinante Claro ou Sky tem a possiblidade de acompanhar o clássico com som e imagem em qualidade ultra HD, com disponibilidade do sinal 4K.

O Sportv está disponível em operadoras de TV por assinatura.

SPORTV:

SKY: 39 / 439

OI: 39

CLARO/NET: 39 / 539

VIVO: 539

2 formas de assistir o jogo do Brasil na internet

É possível acompanhar também o jogo do Brasil na internet. Existe a possibilidade de assistir no computador ou no aplicativo do celular, tablet e até smartv, se o aparelho for compatível.

A boa notícia é que em duas opções não precisa ter assinatura para acompanhar em tempo real.

Globoplay:

O Globoplay, serviço de streaming de áudio e vídeo sob demanda, disponibiliza para os torcedores a retransmissão ao vivo dos canais Globo e Sportv. Isso significa que dá para acompanhar as duas opções com apenas um clique no celular ou até mesmo no computador.

É de graça para ver a programação da Globo na plataforma, mas para acompanhar o Sportv tem que ser assinante. Quem tem o pacote ‘Globoplay + Canais Ao Vivo’ tem direito a assistir o jogão com sinal 4K.

Passo 1: Acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o Globoplay na loja de aplicativos de maneira gratuita. Daí, toque em ‘Agora na TV’, escrito no menu principal da plataforma.

Passo 2: Em seguida, faça o seu cadastro de graça na Conta Globo com email e senha, ou faça o login através da sua conta Facebook, Apple ou Google. Você não será cobrado por nada.

Passo 3: Feito o cadastro, você será redirecionado à programação em tempo real dos canais. Se você deseja assistir de graça na Globo é só clicar no ícone da emissora.

Caso deseje assistir no Sportv, é só procurar o canal.

Canais Globo:

Quem tem a TV paga em casa mas não vai estar em casa no momento da partida pode assistir a retransmissão ao vivo no aplicativo Canais Globo. Porém, lembre-se que a Globo não aparece na programação, apenas o Sportv e outros canais como Universal Channel, GNT e GloboNews.

O Canais Globo está disponível de graça para quem é assinante da TV fechada, como a Sky, Claro, Oi ou Vivo.

Passo 1: Baixe o aplicativo na loja do seu celular ou acesse www.canaisglobo.globo.com.br, clique em ‘Canais’ localizado no menu principal e escolha o Sportv.

Passo 2: Depois, digite o seu cadastro (aquele que está ligado à sua conta da operadora) com email e senha. Assim que completar o login você será redirecionado para a programação em tempo real.

Passo 3: Daí, basta assistir ao vivo os canais disponíveis, incluindo o Sportv.

Onde vai ser o jogo hoje?

A partida acontece no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, localizado na zona norte da cidade. O Estádio Jornalista Mário Filho, o popular Maracanã, foi inaugurado em 1950 sob o objetivo de receber os jogos da Seleção Brasileira e clubes cariocas.

O estádio foi escolhido pela CBF para receber o jogo do Brasil e Chile devido à alta demanda de ingressos para acompanhar o clássico no local.

Em 1950, a quarta edição da Copa do Mundo da FIFA foi realizada no Brasil. O Maracanã, reconhecido como o maior estádio do país, recebeu oito partidas, incluindo a decisão entre Uruguai e Brasil, com triunfo dos uruguaios por 2 a 1, em gols de Schiaffino e Ghiaggia, desconto de França para os anfitriões.

O Maracanã também é conhecido por ser o palco do milésimo gol de Pelé, o Rei do Futebol, além de receber embates do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americana e Mundial de Clubes da FIFA.

Em 2014, na Copa do Mundo, o Maracanã foi o palco da grande final entre Argentina e Alemanha, com vitória dos alemães por 1 a 0, gol de Gotze na prorrogação.