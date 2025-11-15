Escalação do jogo do Brasil hoje: quem entra em campo contra o Senegal

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado, 15 de novembro, contra o Senegal em um dos últimos amistoso do ano. O jogo do Brasil começa às 13h (de Brasília) no no Emirates Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo.

Veja onde assistir o jogo do Brasil hoje.

Escalação do brasil para o jogo de hoje

Ancelotti deve entrar em campo com uma escalação robusta e pensamento estratégico: Ederson no gol; a linha defensiva formada por Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães; e no ataque um quarteto de velocidade e talento com Estêvão, Matheus Cunha, Vinícius Jr. e Rodrygo.

A escolha por Militão como lateral-direito, em vez da zaga, chama atenção e revela a intenção de Ancelotti de reforçar a solidez defensiva por aquele lado, algo que vem sendo trabalhado com afinco nos últimos treinos. A defesa brasileira, com nomes como Marquinhos e Gabriel Magalhães, terá papel fundamental para controlar o poder ofensivo senegalês, que tradicionalmente explora a transição com velocidade e força física.

No meio-campo, a dupla Casemiro–Bruno Guimarães sugere equilíbrio e controle: Casemiro para dar proteção à defesa, enquanto Bruno tem liberdade para se movimentar, distribuir jogo e apoiar os atacantes. Na frente, Estêvão e Rodrygo prometem dinamismo pelas pontas e, no centro, Cunha e Vinícius Jr. poderão combinar explosão e criatividade para furar o bloqueio africano.

Do outro lado, o Senegal não é adversário qualquer a equipe africana é conhecida por seu poder ofensivo e já surpreendeu o Brasil em amistosos anteriores.

Para os brasileiros, então, o duelo vai muito além de uma simples partida: é um teste real — e exigente — para a construção de um time competitivo rumo ao Mundial.

Além disso, a atmosfera no Emirates deve estar à altura: o estádio londrino traz uma sensação especial para a Seleção, palco com tradição e visibilidade para um amistoso de alto nível.

Se Ancelotti conseguir extrair o melhor desse time escalado, defensivamente consistente, com meio-campo controlado e ataque ágil, o Brasil poderá usar o confronto para confirmar sua ascensão sob seu comando. Se falhar, será mais uma lição para ajustes antes de definir os nomes que voarão para a Copa.