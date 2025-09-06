Final da Copa do Nordeste 2025 vai passar no SBT?

O Bahia tem vantagem, já que fez 4 a 1 no primeiro jogo

A final da Copa do Nordeste será disputado entre Bahia e Confiança neste sábado, 6 de setembro, na Arena Fonte Nova A bola vai rolar às 17h30 (Horário de Brasília) com transmissão na TV aberta e em canais pagos para todo o país ao vivo.

SBT vai transmitir a final da Copa do Nordeste

O jogo da final da Copa do Nordeste será transmitido no SBT, na TV aberta, e no Sportv e Premiere, na TV por assinatura. O streaming da Disney+ também exibe a decisão deste sábado.

Contudo, o canal do SBT vai transmitir a partida apenas para a região do Nordeste, como os estados do Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Alagoas. É só ligar o canal em seu estado e curtir a final.

Quem mora nos estados do Nordeste pode acompanhar de graça a final da Copa do Nordeste pelo site (www.sbt.com.br) ou no aplicativo SBT Vídeos. O serviço funciona de acordo com a localização do usuário e, por isso, só quem está nos estados terá a transmissão em tempo real no site.

Agora, quem está em outra região, mas quer acompanhar a partida, então terá que assistir através dos canais por assinatura ou streaming.

O que acontece em caso de empate?

Em caso de empate na soma dos placares na final da Copa do Nordeste, o regulamento da CBF na Copa do Nordeste prevê que o desempate para definir o título vai ser a cobrança de pênaltis.

A disputa de pênaltis deverá ser iniciada em até 10 minutos após o término da segunda partida. Cada time terá cinco cobranças onde quem marcar mais gols fica com a taça da temporada. Em caso de nova igualdade, as cobranças alternadas terão início.

Não tem gol fora de casa na Copa do Nordeste.