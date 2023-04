Saiba como assistir ao primeiro jogo da final do Mineiro 2023. Foto: Reprodução Jarmoluk by Pixabay

Clássico mineiro é válido pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro neste sábado; torcedor pode assistir na TV aberta ao vivo

Final do Mineiro 2023: como assistir América MG x Atlético MG

Vai começar a final do Campeonato Mineiro! O Estádio Independência, em Belo Horizonte, será o palco do primeiro jogo entre América MG x Atlético MG na decisão. Neste sábado (01/04), o clássico entre o Coelho e o Galo vai começar às 16h30 (Horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo na TV aberta.

Este é apenas o jogo de ida entre América MG e Atlético MG. O segundo embate está marcado para o próximo sábado, 08 de abril, no mesmo horário, no Estádio do Mineirão.

O Campeonato Mineiro é disputado em três etapas: a fase grupos, semifinal e a final. No entanto, tem também a repescagem do rebaixamento e o Troféu Inconfidência, espécie de torneio secundário.

Onde vai passar o jogo do América MG x Atlético MG hoje

O jogo do América MG x Atlético MG vai passar na Globo (MG), SporTV e Premiere, além do GloboPlay ao vivo neste sábado pela final do Campeonato Mineiro.

Para todo o estado de Minas Gerais, a Rede Globo irá transmitir o primeiro embate da decisão mineira. Torcedores poderão curtir o clássico entre o Coelho e o Galo de graça.

Quem mora em outros estados terá que sintonizar os canais SporTV ou Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade.

Quem não tem a TV paga ou curte assistir pelo celular é só ligar no GloboPlay, serviço de streaming da Globo. A plataforma retransmite a programação da Globo para quem está no estado de MG, enquanto assinantes podem acompanhar as imagens ao vivo dos canais SporTV e Premiere.

Escalações de América MG e Atlético MG

Para o confronto deste sábado, na primeira partida da final do Campeonato Mineiro, os treinadores Coudet e Vagner Mancini deverão manter os titulares em campo.

América MG: Matheus Cavicholi; Arthur, Ricardo Silva, Iago Maidana, Nicolas; Alê, Juninho, Benítez; Matheusinho, Felipe Azevedo e Aloísio.

Atlético MG: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson, Rubens; Otávio, Zaracho, Pedrinho, Patrick; Hulk e Paulinho.

Se a soma dos dois placares na final do Campeonato Mineiro terminar em empate, o regulamento da Federação Mineira de Futebol prevê que a disputa de pênaltis defina o campeão mineiro de 2023.

Não tem prorrogação na decisão mineira, assim como gol fora de casa não é critério de desempate em nenhuma das etapas da competição.

Todas as fases também são constituídas por pênaltis, com exceção da primeira etapa entre os grupos.

Quem vai apitar o primeiro jogo da final entre América MG x Atlético MG será Paulo Cesar Zanovelli. Os assistentes determinados vão ser Magno Arantes Lira e Pablo Almeida.

A escala de arbitragem também determinou que Marco Aurélio Augusto será o responsável por cuidar do VAR, o árbitro de vídeo.

Quem tem mais estaduais em Minas Gerais?

A rivalidade entre Cruzeiro e Atlético Mineiro também se reflete no número de títulos do Campeonato Mineiro, mas nas contas de taças é o Galo quem leva a melhor com 47 conquistas. O time levantou o troféu estadual pela primeira vez em 1915, e a última vez em 2022.

Em segundo lugar vem o Cruzeiro, com 38 títulos. O América está em terceiro lugar com 16 conquistas, com o último troféu em 2016.

O campeão deste ano não será inédito. De um lado o Coelho pode ressurgir na briga entre os mineiros, enquanto o Galo do outro lado irá somente aumentar a vantagem na liderança do ranking de campeões.

