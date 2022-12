França pode ser eliminada hoje da Copa se perder para Polônia?

Seleção enfrenta a Polônia neste domingo pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar; confira o cenário da competição e saiba se os franceses podem ser eliminados ou não

Atual campeã do mundo, a França quer o terceiro título. Na fase de grupos, o Le Bleus avançou em primeiro com duas vitórias e uma derrota. Neste domingo, o elenco enfrenta a Polônia, de Lewandowski, nas oitavas de final. A França pode ser eliminada hoje da Copa do Mundo se perder o jogo?

Tem prorrogação na Copa do Mundo 2022? Regulamento do mata-mata

França pode ser eliminada hoje da Copa do Mundo?

A França vai ser eliminada hoje da Copa do Mundo se perder para a Polônia. A partida neste domingo é válida pelas oitavas de final, fase eliminatória da competição, quem perder está fora.

A fase de grupos no Mundial da FIFA é disputada em três rodadas entre pontos corridos. Cada vitória garante ao elenco vencedor três pontos e o empate apenas um. Ao fim da terceira rodada, os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase mata-mata, enquanto os outros dois voltam para a casa mais cedo.

A França estreou com vitória diante da Austrália, 4 a 1. Na segunda rodada, virou o placar contra a Dinamarca e anotou 2 a 1. Na terceira rodada, jogando com reservas, os franceses foram derrotados pela Tunísia em 1 a 0, para quebrar o aproveitamento.

Em caso de empate, a prorrogação será iniciada com dois tempos extras. Se a igualdade permanecer, as penalidades vão definir o vencedor.

O que vem depois nas oitavas de final?

Se vencer as oitavas a França vai para as quartas de final, fase seguinte no mata-mata da Copa do Mundo do Catar.

Nas quartas, a França vai enfrentar o ganhador entre Inglaterra e Senegal. Depois, na semifinal, vai encontrar Marrocos, Espanha, Portugal ou Suíça.

O chaveamento foi definido pela FIFA logo após o sorteio da fase de grupos.

Como assistir França e Polônia nas oitavas?

O jogo da França e Polônia vai passar nos canais Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+, portal GE e no canal do Casimiro pelo Youtube e Twitch.

O torcedor tem diferentes maneiras de curtir as oitavas de final neste domingo. Na Globo, disponível de graça para todo o Brasil, a narração é de Luis Roberto ao lado de Roger Flores e Caio Ribeiro.

No SporTV, canal pago, Luiz Carlos Jr. conta a história da partida ao lado de Paulo Vinicius Coelho e Grafite.

Nas plataformas, dá para assistir a retransmissão da Globo no site do GE de graça e também no GloboPlay, plataforma de streaming onde não é preciso ser assinante. Já no FIFA+ todos os confrontos tem sinal aberto para os brasileiros.

Para fechar, o canal do Casimiro no Youtube e na Twitch existe uma partida por dia com comentários especiais e uma cobertura completa.

