Que horas é o jogo da França hoje x Polônia: transmissão da Copa do Mundo 2022

As seleções de França e Polônia se enfrentam neste domingo, 04 de dezembro, pelas oitavas de final do Mundial

Nas oitavas de final da Copa do Mundo, a atual campeã do mundo, França, entra em campo neste domingo para enfrentar a Polônia, de Robert Lewandowski. Jogando no Estádio Al Thumama, no Catar, o jogo da França hoje começa às 12h (horário de Brasília) em clima de decisão. Onde assistir e os detalhes da transmissão você confere no texto abaixo.

Que horas é o jogo da França hoje na Copa?

Acerte o relógio torcedor, porque o horário de início no jogo da França hoje vai ser às 12h (horário de Brasília) neste domingo, 04 de dezembro, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

No horário local, a partida vai acontecer às 18h, mas só será transmitida no Brasil ao meio dia devido à diferença de horário ser de 6 horas, com o país árabe na frente do Brasil.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha devem ficar atentos com a diferença em Brasília.

Que horas é o jogo da França: 12h (horário de Brasília)

Horário local: 18h

Temperatura: 28º C

Arbitragem: Jesus Valenzuela

Onde vai ser o jogo da França hoje?

França x Polônia vai ser jogado no Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar. Com capacidade para receber 44 mil torcedores, o espaço foi construído especialmente para a Copa do Mundo.

Além das oitavas de final, o estádio também sediou seis partidas da fase de grupos. Além das oitavas, também receber o jogo das quartas e, aí, se despedirá do evento. O estádio tem uma aparência de um gahfiya, boné tradicional utilizado por homens e meninos no Oriente Médio.

⚽️ Ready for some more action from the #FIFArabCup? 🔢 The first of today's 4 matches kicks off here at Al Thumama Stadium in just 15 minutes 🔜 📺 Follow the latest and watch live 👇https://t.co/VU00Sic8Tq pic.twitter.com/2yfgg1i7MO — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2021

Como assistir o jogo da França hoje?

Quer assistir ao jogo da França hoje, mas não sabe como? Existem cinco opções para acompanhar a partida neste domingo na Copa do Mundo.

O confronto é válido pelas oitavas de final e, por isso, o clima de final deve prevalecer dentro de campo. As emoções estarão à flor da pele.

Saiba quais são as opções para assistir ao jogo da França hoje ao vivo e até de graça.

COMO ASSISTIR NA GLOBO O JOGO DA FRANÇA HOJE:

Responsável pelos direitos de transmissão, a Globo exibe todas as partidas da Copa do Mundo na TV aberta, entre todos os horários, com uma equipe de transmissão especial, além de informações exclusivas, novos quadros e programas.

Neste domingo é Luis Roberto quem narra o jogo da França, ao lado de Roger Flores e Caio Ribeiro.

ASSISTIR NO SPORTV:

Para quem já está acostumado a assistir tudo no SporTV, basta sintonizar a emissora na programação das operadoras de TV por assinatura e acompanhar.

Aqui, Luiz Carlos Jr. é quem conta a história da partida ao lado de Paulo Vinicius Coelho e Grafite.

COMO ASSISTIR NO GLOBOPLAY:

O torcedor que não vai estar em casa no horário do jogo, ou que simplesmente prefere curtir pelo celular, pode sintonizar no GloboPlay, plataforma de streaming. O serviço reproduz as imagens do canal da Globo, ou seja, o torcedor não paga nada para assistir ao canal ao vivo.

É só acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo, se cadastrar na Conta Globo, clicar em 'Agora na TV' e pronto.

COMO ASSISTIR JOGO DA FRANÇA HOJE NO PORTAL GE:

Uma maneira mais rápida e fácil é curtir através do portal GE (www.ge.globo.com), o site de notícias da Rede Globo. É só acessar o site e clicar em cima do ícone do jogo para ver de graça com as imagens da Globo.

ASSISTIR NO FIFA+:

A novidade do momento é o FIFA+, serviço de streaming da entidade. Com sinal aberto para todos os confrontos, a plataforma está disponível de graça para o torcedor.

É só acessar o site (www.fifa.com), se cadastrar e assistir pelo celular ou computador.

ASSISTIR O JOGO DA COPA NO CANAL DO CASIMIRO:

O torcedor que quer acompanhar os jogos da Copa do Mundo de uma maneira divertida e diferente, pode sintonizar no canal do Casimiro, o maior streamer do Brasil. Dá para ter acesso tanto no Youtube, pelo CazeTV, como na própria Twitch, pelo canal do Casimito.

É de graça, o torcedor não paga nada e não precisa se inscrever.

Como vem as seleções de França x Polônia?

Atual campeã do mundo, a França quer levar para casa o seu terceiro troféu. Pelo grupo D, a seleção francesa estreou com goleada em cima da Austrália. Já na segunda rodada venceu a Dinamarca e na última, com reservas, perdeu para a Tunísia. Em primeiro lugar com 6 pontos avançou para as oitavas de final. É a favorita no duelo, mas promete não se exceder e muito menos subestimar o adversário.

Do outro lado, a Polônia garantiu-se nas oitavas em segundo lugar do grupo C com 4 pontos. Na rodada de estreia o elenco de Lewandowski empatou com México. Na segunda venceu a Arábia Saudita e, na terceira, foi derrotada pela Argentina, mas garantiu a sua vaga na fase mata-mata da Copa do Mundo. Com um dos maiores craques do mundo em seu elenco, a Polônia quer fazer história.

Prováveis escalações:

Escalação da França: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouaméni, Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.

Escalação da Polônia: Szczesny; Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash; Szymanski, Bielik, Frankowski, Zielinski; Milik e Lewandowski.

Chaveamento da Copa do Mundo

Cada seleção já sabe qual caminho vai tomar até a grande final na Copa do Mundo do Catar. Isso porque o chaveamento foi definido pela FIFA em abril deste ano, quando os oito grupos foram sorteados pela entidade.

França e Polônia estão no lado 2 da chave, ou seja, o vencedor da partida vai jogar contra Inglaterra ou Senegal nas quartas de final. Depois, poderão enfrentar nas semifinais Marrocos, Espanha, Portugal ou Suíça, a depender do ganhador até a fase.

A grande final está marcada para 18 de dezembro de 2022, no Estádio Lusail, cidade de Lusail, no Catar.

