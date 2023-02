Goiano 2023: Inhumas x jogo do Goiás hoje vai passar de graça?

Com a possibilidade de assumir a liderança no Campeonato Goiano, o Goiás entra em campo nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, para enfrentar o Inhumas na sétima rodada da competição. A bola vai rolar no jogo do Goiás hoje a partir das 15h30 (Horário de Brasília), no Estádio Zico Brandão.

Onde assistir o jogo do Goiás x Inhumas?

O jogo do Goiás hoje terá transmissão no DAZN ao vivo. A TV Brasil Central é a dona dos direitos de transmissão do Campeonato Goiano na temporada. A emissora está disponível em todo o estado goiano na TV aberta, operando no número 13 e gerida pela Agência Brasil Central e filiada ao canal Cultura.

Porém, quando a emissora não transmite os jogos do Goianão, aí é a plataforma DAZN que fica responsável de transmitir os confrontos.

O DAZN é um serviço de streaming de esportes ao vivo e sob demanda em competições nacionais e internacionais. Dá para assistir ao vivo no computador pelo site (www.dazn.com) ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Como usar o DAZN de graça?

Não dá para usar a plataforma DAZN de graça. O torcedor precisa ser assinante.

Qual o valor da mensalidade do DAZN?

O valor da mensalidade do DAZN é de R$ 34,90 por mês.

Como funciona o Campeonato Goiano?

Doze equipes disputam a primeira fase do Campeonato Goiano na primeira divisão. Em pontos corridos e em turno único, disputam onze rodadas onde cada vitória garante 3 pontos e o empate apenas um para ambos os lados.

Os oito melhores da classificação avançam para as quartas de final. Disputadas em ida e volta, o chaveamento se dá pela seguinte forma: 1º lugar joga contra o 8º, o 2º colocado diante do 7º e assim por diante.

Os vencedores avançam para a semifinal, jogada também em ida e volta, e a final em busca do título na temporada do estadual.

Além do jogo do Goiás hoje, a sétima rodada do Campeonato Goiano apresenta outros embates.

Quarta-feira, 01/02:

Iporá x Goianésia - 15h30

Inhumas x Goiás - 15h30

Vila Nova x Grêmio Anápolis - 19h30

Anápolis x Goiânia - 20h30

Aparecidense x Morrinhos - 20h30

Quinta-feira, 02/02:

Atlético GO x CRAC - 19h30

