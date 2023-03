Assistir ao jogo do Remo x Paysandu hoje na Copa Verde - 29/03

Alerta de clássico paraense! O duelo entre Remo e Paysandu nesta quarta-feira (29) vai definir quem avança para a grande final da Copa Verde na temporada. Com início às 20h (Horário de Brasília), o jogo do Remo vai ser no Estádio Mangueirão, em Belém, pelo confronto de volta.

O primeiro jogo terminou em 1 a 0 para o Remo. O time joga pelo embate nesta quarta, enquanto o Papão terá que vencer com dois gols ou mais na diferença para se classificar.

Em caso de novo empate, a disputa de pênaltis vai definir quem avança para a final.

Transmissão jogo do Remo hoje ao vivo

O jogo do Remo e Paysandu hoje tem transmissão no canal Remo TV e Papão TV no Youtube. Sem passar na televisão, o torcedor só pode assistir ao duelo nesta quarta-feira na internet.

Como nenhum canal de televisão comprou os direitos de imagens da Copa Verde, são os clubes responsáveis por exibir os próprios jogos entre as fases da competição, como nesta quarta pela semifinal. Os times dividem as transmissões.

É de graça para assistir o futebol no Youtube.

Escalações de Remo x Paysandu

No último domingo, o time do Remo levou a melhor diante do Paysandu. Agora, é a hora da decisão. Do lado do Remo foram expulsos Diego Tavares e Richard Franco.

Para o Papão, Genílson, Gabriel Davis e João Vieira não podem jogar porque foram expulsos.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra, Leonan; Anderson Uchoa, Pablo Roberto, Paulinho Curuá; Muriqui, Ronald e Pedro Vitor.

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Oswaldo Henríquez, Eltinho, Wanderson; Ricardinho, Paulo Henrique, João Pedro; Bruno Alves, Robert Hernandez e Roger.

O LEÃO VENCE A PRIMEIRA BATALHA! 🦁 O Clube do Remo vence o Paysandu, por 1 a 0, no 1° jogo da semifinal da @copaverde. A classificação para a final será disputada nesta quarta-feira (29). VAMOS POR MAIS! 🔥 📸 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia #CopaVerde2023 #RExPA pic.twitter.com/vIo6BRgybd — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) March 26, 2023

Adversário da final da Copa Verde

O vencedor entre Remo e Paysandu vai enfrentar Goiás ou Cuiabá na final da Copa Verde. Tudo vai depender do resultado entre os dois confrontos.

No primeiro jogo, o Cuiabá levou a melhor diante do Goiás, dentro de casa. Se vencer o segundo jogo garante a classificação para a grande final em busca do seu segundo título. Já o Goiás briga pelo primeiro.

A final da Copa Verde estão marcadas para 19 de abril, jogo de ida, e 03 de maio, a partida de volta. Os horários e os locais serão definidos.

Arbitragem

Quem vai apitar o clássico Re-Pa, entre Remo e Paysandu, vai ser Dyorgines Jose Padovani de Andrade, do Espírito Santo. A escala de arbitragem foi definida pela CBF.

Os assistentes vão ser Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti. A função de quarto árbitro é de Djonaltan Costa de Araujo nesta quarta-feira.

O analista de campo será Jakeline Ribeiro Portilho.

Quem ganhou mais jogos entre Remo e Paysandu?

O duelo entre Remo e Paysandu foi disputado em 406 oportunidades, com 142 vitórias para o Remo, com 143 empates e 121 triunfos para o Papão, de acordo com dados do portal Goal.

Na Copa Verde, torneio que disputam nesta quarta, foram 11 jogos, com vantagem do Paysandu por cinco vitórias contra três do Remo, segundo o Goal. Os times também se enfrentaram em Brasileirão e Campeonato Paraense.

