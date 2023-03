Hoje: onde assistir o jogo do Barcelona x Real Madrid hoje pela La Liga - 19/03

É dia de 'El Clásico'! Diretamente do Camp Nou, os gigantes Barcelona x Real Madrid protagonizam o maior clássico do futebol internacional neste domingo, 19 de março, válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola vai rolar entre os rivais às 17h (Horário de Brasília), com clima de final e promessa de estádio lotado.

O clássico entre Real Madrid e Barcelona é considerado o maior do futebol internacional. Fique por dentro do guia completo que o portal DCI preparou para você curtir e aproveitar.

Onde será transmitido o jogo Barcelona x Real Madrid hoje?

O jogo do Barcelona x Real Madrid hoje terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e Star Plus, streaming.

TV PAGA: pelo canal da ESPN, o El Clásico será transmitido ao vivo para todos os estados do Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor precisa ter a emissora na programação. Caso contrário, entre em contato com o operador.

ONLINE: para ver tudo pelo celular é só acessar o Star Plus. O serviço de streaming só está disponível por assinatura, o que significa que o torcedor tem que pagar por mês certo valor para ter acesso à plataforma. São três opções de pacote: R$ 39,90 por mês, R$ 45,90 ou R$ 55,90.

Dá para assistir o clássico de graça?

Infelizmente não dá para assistir o clássico espanhol de graça. O torcedor precisa ter a TV paga em casa ou então ser assinante do serviço de streaming.

Nenhum canal da TV aberta tem os direitos de imagem do Campeonato Espanhol e, por isso, a ESPN é a única emissora a transmitir os jogos do futebol internacional no Brasil. Se preferir, pode assistir no streaming Star+ e pagar o menor valor por mês.

Quem venceu mais vezes Real Madrid ou Barcelona?

Barcelona e Real Madrid se enfrentam em 252 oportunidades, segundo dados do site de estatísticas Transfermarkt. O elenco merengue tem a vantagem com 102 vitórias, além de 51 empates e 99 vitórias ao Barcelona.

No quesito gols, o Real também leva a vantagem com 422 versus 413 marcações do time da Catalunha. Porém, entre os últimos encontros quem teve a melhor foi o Barcelona, com três vitórias contra um triunfo do Real.

Escalações de Barcelona x Real Madrid hoje

Para o clássico espanhol deste domingo, no Campeonato Espanhol, as equipes de Barcelona x Real Madrid deverão entrar em campo da seguinte forma:

Provável escalação de Barcelona:

Goleiro: Ter Stegen

Defensores: Balde, Christensen, Koundé, Sergi Roberto

Meias: De Jong, Busquets, Gavi

Atacante: Ferran Torres, Raphinha e Lewandowski

Provável escalação de Real Madrid:

Goleiro: Courtois

Defensores: Carvajal, Militão, Rudiger, Nacho

Meias: Modric, Kroos, Camavinga

Atacantes: Valverde, Benzema e Vini Júnior.

Posições dos times no Campeonato Espanhol

O Barcelona ocupa a liderança do Campeonato Espanhol com 65 pontos, conquistados em 21 vitórias, dois empates e duas derrotas.

Já o Real Madrid vem na segunda posição com 56 anotados em 17 vitórias, cinco empates e três derrotas, diferença de nove pontos.

Barcelona terá logo de cantora no uniforme

Se você vai assistir ao El Clásico neste domingo, fique de olho no uniforme do Barcelona. O clube estampará o logo do novo álbum da cantora Rosalía, 'Motomami'. A novidade levou torcedores que também são fãs da espanhola à loucura.

O Barcelona tem parceria com o Spotify, plataforma de streaming de músicas. Por isso, o clube da Catalunha decidiu homenagear a cantora que também é torcedora do time. Rosalía venceu o Grammy de 2023 pelo álbum 'Motomami' como "Melhor Álbum Latino Rock ou Alternativo".

Em outubro do ano passado, os jogadores vestiram o uniforme em homenagem ao cantor norte-americano Drake.

