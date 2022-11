Holanda x Equador transmissão ao vivo: como assistir a Copa do Mundo 2022 FIFA

Saiba o horário e onde assistir as seleções de Holanda e Equador pela segunda rodada do grupo A na Copa do Mundo do Catar

Valendo a liderança do grupo A na Copa do Mundo 2022, as seleções de Holanda e Equador disputam a segunda rodada nesta sexta-feira, 25 de novembro. A bola vai rolar no Estádio Internacional Khalifa às 13h (horário de Brasília), entre as duas favoritas no grupo. Onde assistir e todos os detalhes você confere no texto a seguir.

Que horas começa o jogo da Holanda hoje x Equador na Copa do Mundo 2022?

O horário do jogo da Holanda e Equador hoje vai ser às 13h (Horário de Brasília), diretamente no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou em Fernando de Noronha no Brasil, devem ficar atentos com a diferença de horário com as transmissões.

Todas as transmissões geralmente seguem o horário de Brasília, ou seja, moradores dos estados devem prestar atenção com as diferenças.

O Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar, tem capacidade para receber 45 mil torcedores, com promessa de lotação nesta sexta-feira especialmente pela luta até a liderança do grupo.

Assistir Holanda x Equador na TV ao vivo

O torcedor tem diferentes maneiras de assistir ao jogo da Holanda e Equador hoje. Não quer perder nenhum lance da Laranja Mecânica em campo? Confira as opções:

1 - GLOBO - TV aberta

Para todos os estados do Brasil na TV aberta, o canal da Globo é quem vai transmitir a partida entre Holanda e Equador nesta sexta-feira. A narração será de Gustavo Villani com comentários de Paulo Nunes, Rafinha e Sálvio Spinola.

2 - SporTV - TV paga

Para quem gosta do SporTV, dá para sintonizar o canal da TV fechada e curtir as emoções da Copa do Mundo 2022 ao vivo. Aqui, é Luiz Carlos Jr. quem vai contar a história da partida ao lado de Paulo Vinicius Coelho, Grafite e Sandro Meira Ricci.

Transmissão do jogo da Copa do Mundo online

Há 3 formas de assistir aos jogos da Copa online e de graça:

1- GloboPlay - aplicativo ou site www.globoplay.globo.com

O torcedor que gosta de assistir no celular pode acompanhar através da plataforma GloboPlay. O aplicativo vai retransmitir a programação da Globo, ou seja, você pode assistir de graça.

Basta se cadastrar no site com email e a senha, optar pelo canal e assistir toda a programação da emissora central.

2 - Site do GE - site www.ge.globo.com

De maneira simples e rápida, o torcedor pode curtir a partida da Copa do Mundo 2022 no portal GE de graça, com retransmissão dos canais Globo e SporTV.

3 - FIFA+ - aplicativo ou site www.fifa.com ou aplicativo

A grande novidade na temporada de Copa do Mundo é o serviço de streaming da FIFA, disponível para todos os brasileiros de graça.

Se você quer curtir todos os momentos do evento é só sintonizar no site www.fifa.com, se cadastrar com email e senha e escolher qual jogo vai assistir. E o melhor de tudo é que você não paga nada.

Holanda e Equador disputam a liderança do grupo A

O jogo desta sexta-feira entre Equador e Holanda é extremamente importante no grupo A da Copa. Como ambas as seleções estão com 3 pontos, quem vencer o duelo será o novo líder.

O Equador estreou com vitória contra o Catar, os anfitriões do evento, com dois gols de Valencia. Os sul-americanos querem manter a sequência de bons resultados que vem desde as Eliminatórias, quando surpreenderam ao terminar a competição em quarto lugar.

Já a Holanda teve problemas para vencer o Senegal, mas conseguiu anotar dois gols. Gakpo e Klaassen foram os responsáveis aos três pontos do elenco laranja, que deve usar novamente o uniforme.

Quem vai ficar com a liderança?

GRUPO A

1 Holanda - 3 pontos

2 Equador - 3 pontos

3 Senegal - 0 pontos

4 Catar - 0 pontos

