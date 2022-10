Horário do jogo do Barcelona hoje e transmissão para assistir – 23/10/2022

Horário do jogo do Barcelona hoje e transmissão para assistir – 23/10/2022

O Barcelona entra em campo para enfrentar o Athletic Bilbao neste domingo, às 16h (Horário de Brasília), em compromisso pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol. Em busca da liderança, o jogo do Barcelona hoje vai ser no Camp Nou, com transmissão para todo o país ao vivo.

Horário do jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Barcelona hoje vai ser às 16h, quatro da tarde (horário de Brasília), com transmissão do Star +, plataforma de streaming apenas para assinantes.

Sem passar em canais de TV, a única maneira para acompanhar ao jogo do Barcelona hoje vai ser na plataforma de streaming, disponível no celular, tablet, computador e smartv para assinantes.

Data: 23 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

+História do Barcelona: o clube que revolucionou o futebol

Temporada do Barcelona 2022

Depois de vencer o Villarreal na rodada do meio da semana, o Barcelona conseguiu se manter na segunda posição da tabela com 25 pontos, apenas seis na diferença com o Real Madrid, líder do momento. Para manter o seu alto desempenho e continuar lutando pela primeira posição, o elenco culé precisa garantir os três pontos neste domingo em casa.

Pelo Campeonato Espanhol contabiliza oito vitórias, um empate e uma derrota com 24 gols marcados e apenas quatro sofridos. Na Champions, vem na terceira posição do grupo C com apenas quatro pontos computador até aqui, em quatro rodadas.

Com Robert Lewandowski, o técnico Xavi deve entrar em campo com o elenco completo.

Provável escalação do Flamengo: Ter Stegen; Balde, Eric Garcia, Piqué, Sergi Roberto; Pedri, Busquets, Gavi; Dembele, Lewandowski e Ansu Fati.

+Fortuna de Messi: argentino pode se tornar o 4º atleta de US$ 1 bilhão

Último jogo do Barcelona

A última partida do Barcelona foi contra o Villarreal, na quinta-feira em 20 de outubro de 2022, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

O embate foi realizado no Camp Nou, em Barcelona, com as duas equipes disputando ponto em ponto. Lewandowski abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, até ampliar aos 35.

Já Ansu Fati marcou o terceiro gol aos 38 minutos também no primeiro tempo. Por isso, fechou o placar em 3 a 0 e garantiu os três pontos na competição.

Confira no vídeo os melhores momentos.



+ Classificação da Série A do Brasileirão 2022: tabela após 32ª rodada

Jogos do Campeonato Espanhol na rodada

Dez partidas serão disputadas neste fim de semana, entre sábado, domingo e segunda-feira pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Confira quais são e todos os horários para acompanhar de pertinho.

Rayo Vallecano 5 x 1 Cádiz

Real Valladolid 1 x 0 Real Sociedad

Valencia 1 x 2 Mallorca

Real Madrid 3 x 1 Sevilla

Domingo (23/10):

09h – Espanyol x Elche

11h15 – Betis x Atlético de Madrid

13h30 – Girona x Osasuna

13h30 – Villarreal x Almería

16h – Barcelona x Ath. Bilbao

Segunda-feira (24/10):

16h – Celta de Vigo x Getafe

Leia também: VÍDEO: Charles do Bronx perde luta no UFC 280 e Islam leva cinturã