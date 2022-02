Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, as equipes se enfrentam neste sábado buscando os três pontos

Horário do jogo do Fortaleza x Ceará hoje e assistir de graça na TV – 05/02

O clássico cearense entre Fortaleza e Ceará vai acontecer neste sábado, 05/02, valendo a terceira rodada da Copa do Nordeste a partir das 17h45 (horário de Brasília), jogando na Arena Castelão. Com transmissão ao vivo na televisão aberta e fechada, saiba onde assistir o jogo do Fortaleza e Ceará hoje.

Horário do jogo do Fortaleza e Ceará hoje

O jogo entre Fortaleza e Ceará será exibido hoje pelo SBT, ao vivo e de graça para o estado do Ceará na TV aberta, no canal ESPN, em operadoras por assinatura, enquanto o PPV do Nordeste também apresenta o confronto às cinco e quarenta e cinco da tarde. O pay-per-view da Copa do Nordeste está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS por R$23,90 o valor mensal e R$59,90 por todos os confrontos em 12 meses.

Horário: 17h45 (horário de Brasília)

TV: SBT (CE) e ESPN

LiveStream: PPV do Nordeste FC

Depois de golear o Sousa por 5 a 0 na última rodada, o Fortaleza vem com toda a confiança necessária para garantir mais três pontos na Copa do Nordeste. Integrando o grupo A, o elenco aparece em primeiro lugar com 6 pontos, isto é, venceu as duas partidas que disputou, mantendo 100% de aproveitamento.

Enquanto isso, o elenco do Ceará conseguiu o triunfo positivo na segunda diante do Sergipe, pelo placar de 1 a 0, mas nada para impressionar o seu torcedor. Por isso, jogando o clássico cearense, os visitantes tem tudo para garantir além dos três pontos, o empurrão que precisa para melhorar o desempenho. No grupo B, está em terceiro lugar com 3 pontos.

Escalação do Fortaleza x Ceará hoje

O elenco do Ceará e Fortaleza não tem desfalques para o jogo deste sábado.

Escalação de Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu; Matheus Jussa, Ronald, Lucas Lima, Crispim; Igor Torres, Depietri

Escalação de Ceará: João Ricardo, Michel, Marcos Victor, Lucas Ribeiro, Victor Luis; Geovane, Richard, Marlon; Mendoza, Cléber, Zé Roberto

Relembre os momento do último jogo do Fortaleza x Ceará.

