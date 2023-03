Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo x Vasco no Maracanã e horário

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo x Vasco no Maracanã e horário

Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado (18), às 18h, pelo primeiro jogo da semifinal no Campeonato Carioca 2023, no Estádio do Maracanã. Então, saiba onde em qual canal vai passar o jogo do Flamengo x Vasco hoje.

Se o jogo terminar empatado no placar agregado, é o Vasco que se classifica para a final do Campeonato Carioca. O regulamento da FERJ prevê que, em caso de empate na soma dos gols e resultados, o time com a melhor campanha na Taça Guanabara se classifica.

Ou seja, neste caso é o Vasco. O Gigante da Colina terminou em segundo lugar, uma posição na frente do Flamengo na classificação.

Assistir jogo do Flamengo x Vasco hoje no Youtube de graça

O torcedor pode assistir ao vivo e de graça as imagens do Clássico dos Milhões no canal CazéTV, dentro da plataforma de vídeos Youtube. Não precisa se inscrever ou pagar nada para acompanhar.

Data: 19/03/2023

Onde: Maracanã

Como assistir: Cazé TV

Escalações de Flamengo x Vasco

Os treinadores Maurício Barbieri e Vitor Pereira devem manter o mesmo esquema do jogo passado.

Provável escalação do Vasco:

Goleiro: Léo Jardim

Laterais: Pumita Rodríguez e Lucas Piton

Zagueiros: Capasso e Léo Pelé

Volantes: Jair, Galarza e Andrey Santos

Atacantes: Alex Teixeira, Gabriel Pec e Pedro Raul

Provável escalação do Flamengo:

Goleiro: Santos

Laterais: Matheuzinho e Ayrton Lucas

Zagueiros: Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo

Volantes: Thiago Maia e Vidal

Atacantes: Arrascaeta, Gabriel e Pedro

Semifinal do Carioca 2023

Semifinal 1 do Carioca 2023

Jogo de Ida: Volta Redonda 2 x 1 Fluminense - 12 de março de 2023 - Estádio da Cidadania, Volta Redonda

Jogo de Volta: Fluminense 7 x 0 Volta Redonda - 18 de março de 2023 - Maracanã, Rio de Janeiro

Semifinal 2 do Carioca 2023

Jogo de Ida: Flamengo 3 x 2 Vasco - 13 de março de 2023 - Maracanã, Rio de Janeiro

Jogo de Volta: Vasco x Flamengo - 19 de março de 2023 - Maracanã, Rio de Janeiro

