Horário e onde vai passar jogo do Fortaleza hoje no Cearense 2023

Equipe do Fortaleza disputa a rodada do Campeonato Cearense contra o Barbalha neste domingo, 29 de janeiro, com transmissão ao vivo

Para retomar a liderança do seu grupo na primeira fase, o Fortaleza vai disputar os três pontos neste domingo, 29 de janeiro, com o Barbalha, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Com início às 17h (Horário de Brasília), o jogo do Fortaleza hoje vai ser no Estádio Mauro Sampaio, em Juazeiro do Norte.

O Fortaleza tem 100% de aproveitamento no início da temporada. Venceu dois jogos no estadual e outros dois pela Copa do Nordeste na fase de grupos. Para retomar a liderança do grupo B só tem que vencer o jogo deste domingo.

Transmissão jogo do Fortaleza hoje

O jogo do Fortaleza hoje vai passar no canal Nosso Futebol e DAZN, às 17h, horário de Brasília.

Sem transmissão na TV aberta, o torcedor só pode acompanhar o embate entre Barbalha e Fortaleza neste domingo através do pay-per-view Nosso Futebol. Com o fim do Nordeste FC, o pacote foi criado para receber estaduais e a própria Copa do Nordeste.

O PPV está disponível apenas nas operadoras da Sky, por mensalidade de R$ 44,90, na Claro por R$ 19,90 e na DirecTV GO por R$ 14,90 com o pacote dos jogos.

A DAZN, plataforma de streaming, também transmite o Campeonato Cearense na temporada. Porém, o torcedor deve ser assinante para assistir ao conteúdo do streaming. Por R$ 34,90, dá para assistir no computador ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mauro Sampaio, em Juazeiro do Norte

Onde assistir: Nosso Futebol e DAZN

Escalações de Barbalha x Fortaleza:

Provável escalação do Barbalha: Lyon; Charles, Eduardo, Paulo Henrique, Rogério; Dalvan, João Neto, Dudu; Anderson Cachorrão, Renatinho e Romarinho.

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Dudu, Marcelo Benevenuto, Ceballos, Bruno Pacheoco; Lucas Sasha, Zé Welison, Tomas Pochettino; Yago Pikachu, Romarinho e Thiago Galhardo.

Grupo do Fortaleza

O Fortaleza ocupa o grupo B na primeira fase do Campeonato Cearense. O time está em segundo com seis pontos, empatado com o Ferroviário e Maracanã também com seis.

Se vencer neste domingo poderá retomar a liderança, mas precisa torcer contra os oponentes nas próximas rodadas do estadual.

GRUPO B

1 Ferroviário - 6 pontos

2 Fortaleza - 6 pontos

3 Maracanã - 6 pontos

4 Pacajus - 1 ponto

5 Guarani de Juazeiro - 0 pontos

Terceira rodada do Campeonato Cearense

Além do jogo do Fortaleza hoje, outros confrontos também serão realizados neste fim de semana pela terceira rodada do Campeonato Cearense.

Sábado, 28/01:

Pacajus 1 x 2 Iguatu

Ceará 2 x 1 Maracanã

Caucaia 1 x 2 Ferroviário

Domingo, 29/01:

Barbalha x Fortaleza - 17h

Atlético CE x Guarani de Juazeiro - 19h30

