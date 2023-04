Horário e onde ver o jogo do Athletico x FC Cascavel na final do Paranaense

Após a estreia sem gols na Libertadores, o Athletico Paranaense concentra as atenções no confronto diante do FC Cascavel, válido pela final do Campeonato Paranaense. Neste domingo, 9 de abril, o jogo do Athletico vai ser na Arena da Baixada, em Curitiba, às 17h no horário de Brasília.

Na primeira partida da final o Furacão venceu por 2 a 1, precisando apenas do empate. Já o time do Cascavel terá que marcar dois ou mais gols se quiser ser campeão.

Quem vai transmitir o jogo do Athletico PR hoje

O jogo do Athletico PR e FC Cascavel hoje será transmitido no Furacão Live, NSports e OneFootball para todo o Brasil. Nenhum canal de televisão exibirá a final do Campeonato Paranaense neste domingo.

Como nenhuma emissora adquiriu os direitos do torneio estadual, a única opção para acompanhar a final vai ser nas plataformas de streaming. Isso significa que o torcedor paranaense terá que desembolsar o valor necessário para comprar o jogo avulso.

O NSports, em parceria com a Federação Paranaense de Futebol, cobra R$ 26,90 do jogo avulso. Já o OneFootbal está disponível por R$ 16,90.

Já o Furacão Live é o pay-per-view dos sócios do Athletico PR.

Escalações de Athletico PR x FC Cascavel

Dois jogadores de ambos os clubes foram expulsos no primeiro jogo. O técnico Paulo Turra, do Furacão, não terá Erick, volante titular.

Do outro lado, Luiz Carlos Cruz não contará com César Morais.

Athletico PR: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Zé Ivaldo; Fernandinho, Vitor Bueno, Alex Santana, Terans; Cuello, Pablo e Canobbio.

FC Cascavel: André Luiz; Libano, Rafael, Willian Gomes, Mateus Rodrigues; Jacy, Gama, Robinho; Wagner Gomes, Lucas Coelho e Gaspar.

Tudo sobre quando começa a fase de grupos da Libertadores 2023

Quem é o artilheiro do Campeonato Paranaense 2023?

Pablo, do Athletico, é o artilheiro do Campeonato Paranaense com nove gols. O atacante se mantém com folga na liderança da artilharia mesmo depois de não marcar na final.

Na segunda posição Vinicius Mingotti, do Operário, tem sete marcações, enquanto Lucas Coelho e Robinho, ambos do FC Cascavel, possuem seis gols na terceira posição.

A segunda partida da final entre Athletico PR e FC Cascavel pode mudar a artilharia.

Quem tem mais títulos no Campeonato Paranaense?

Por toda a história do estadual, o Coritiba é o maior campeão com 39 taças no Campeonato Paranaense. O elenco da capital tem treze títulos de vantagem com o Athletico, segundo maior vencedor com 26 conquistas.

Se vencer, o Furacão diminui a diferença com o Coxa, enquanto o Cascavel pode ganhar o seu segundo título no estadual.

Coritiba - 39 títulos

Athletico PR - 26 títulos

Ferroviário - 8 títulos

Paraná - 7 títulos

Britânia - 7 títulos

Londrina - 5 títulos

Grêmio Maringá - 3 títulos

Palestra Itália - 3 títulos

Pinheiros - 2 títulos

Operário PR - 1 título

Colorado - 1 título

Internacional - 1 título

Paranavai - 1 título

América - 1 título

Monte Alegre - 1 título

Comercial - 1 título

Água Verde - 1 título

Cascavel - 1 título

Iraty - 1 título

