Horário e transmissão do jogo da Inglaterra hoje x País de Gales na Copa 2022

Tem clássico do futebol na Copa do Mundo 2022 hoje! As seleções de País de Gales e Inglaterra se encontram nesta terça-feira, 29 de novembro, para disputarem a vaga nas oitavas de final rodada do grupo B na competição. O jogo da Inglaterra hoje vai ser no Estádio Ahmed bin Ali a bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília).

Aqui estão todos os detalhes de como assistir ao jogo, em que canal está e como vem as duas equipes.

Como assistir jogo da Inglaterra hoje na Copa do Mundo 2022 na TV?

Como assistir ao jogo da Inglaterra hoje na Copa do Mundo? Confira as possibilidades e saiba o que esperar da partida:

Globo - TV aberta - 16h

SporTV - TV fechada - 16h

É isso mesmo, dá para assistir as emoções do confronto entre País de Gales e Inglaterra nesta terça-feira na TV aberta, através da Rede Globo. O canal é o grande responsável pelos direitos da Copa do Mundo 2022 e para assistir é só sintonizar.

Gustavo Villani narra o duelo enquanto Caio Ribeiro, Roger Flores e Salvio Spinola comentam.

Outra opção para assistir ao jogo de hoje vai ser no SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura. Aqui, é Everaldo Marques quem vai narrar ao lado de Maurício Noriega, Henanes e Sandro Meira Ricci.

Como assistir jogo da Inglaterra hoje online?

Para acompanhar o jogo da Inglaterra hoje pelo celular, é só sintonizar as diferentes plataformas a seguir:

GloboPlay

Portal GE

FIFA+

A primeira opção é o GloboPlay, plataforma de streaming disponível também para não assinantes. Isso porque o aplicativo retransmite as imagens da Rede Globo, ou seja, não é necessário pagar nada por isso. Basta sintonizar no aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com), preencher o cadastrar e assistir a Globo de graça e ao vivo.

Outra maneira simples, rápida e fácil é através do portal GE (www.ge.globo.com). Também dá para assistir no FIFA+, o novo serviço de streaming no cenário esportivo no site (www.fifa.com) ou aplicativo. Nesta edição da Copa, a plataforma vai transmitir todos os 64 jogos ao vivo e de graça para os brasileiros.

Inglaterra fatos rápidos

Ranking mundial atual da FIFA: 5

títulos da Copa do Mundo: 1 (1966)

participações na Copa do Mundo: 15

Como se classificou: Qualificado automaticamente da UEFA

Treinador: Gareth Southgate

Jogadores principais: Harry Kane, Raheem Sterling, Jordan Pickford

País de Gales fatos rápidos

Ranking mundial atual da FIFA: 19

títulos da Copa do Mundo: 0

participações na Copa do Mundo: 2

Como se classificou: Vencedor da repescagem mundial

Técnico: Rob Page

Principais jogadores: Gareth Bale, Aaron Ramsey, Ben Davies e Kieffer Moore.

País de Gales x Inglaterra no confronto direto

1 - Este é o 106º encontro de todos os tempos entre os EUA e País de Gales (dados do UOL)

2 - É o primeiro encontro das seleções na Copa do Mundo da FIFA

3 - A primeira partida entre eles foi em 1879, com vitória da Inglaterra em amistoso

Como está a situação no grupo B?

As quatro seleções do grupo B chegam para disputar a terceira e última rodada da fase de grupos com chances de classificação.

Líder do grupo com 4 pontos, a Inglaterra tem a vida mais fácil. Precisa vencer ou apenas empatar que já está garantida na próxima fase da competição. Além disso, o saldo de gols em 4 ajudará o elenco em possível desempate seguindo os critérios. Caso perca, a vaga será definida nos critérios.

Para País de Gales, adversário dos ingleses, com apenas 1 ponto a situação fica apertada. A única situação é vencer os ingleses e torcer por empate no outro jogo. Porém, o critério de desempate entra em cena de qualquer maneira.

Já o Irã, em segundo lugar, precisa ganhar dos Estados Unidos para se garantir nas oitavas. Se empatar, terá que torcer por derrota de País de Gales. Se isso acontecer, está dentro. Se o Irã perder, está eliminado.

Para os Estados Unidos, a vitória é classificação, mas empate ou derrota está fora.

GRUPO B

1 Inglaterra - 4 pontos

2 Irã - 3 pontos

3 Estados Unidos - 2 pontos

4 País de Gales - 1 ponto

LEIA TAMBÉM:

Saiba quais são os 5 critérios de desempate da Copa do Mundo 2022

Depois das oitavas de final, o que vem na Copa do Mundo do Catar?

Placar jogo do Brasil hoje e 8 momentos do jogo do Brasil x Suíça na Copa do Mundo

Por que jogadores usam máscara na Copa do Mundo do Catar 2022?