Inter de Milão x Milan: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (26/01)

Inter de Milão e Milan protagonizam o Derby della Madonnina, ou clássico de Milão, nesta terça-feira (26), no Giuseppe Meazza, às 16h45, pelas quartas de final da Copa da Itália. Em jogo único, quem vencer garante a vaga para a semifinal da competição. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Inter de Milão x Milan: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 16h45 (Horário de Brasília).

+ Champions League 2021: o que sabemos sobre a competição

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Inter de Milão x Milan

A equipe da Inter não conta com Vecino e D’Ambrosio no plantel, ambos lesionados.

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Young, Brozovic, Barella; Lukaku, Martinez.

A equipe do Milan não possui novas lesões e por isso deve apresentar o mesmo elenco de jogadores das últimas rodadas. É possível que o técnico Pioli poupe alguns jogadores titulares.

Possível Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali, Castillejo, Saelemaekers, Hauge, Ibrahimovic.

Confrontos das quartas pela Copa da Itália

Ademais, todos os confrontos já estão definidos para as quartas Copa da Itália. Então, confira os jogos e horários de cada um.

Atalanta x Lazio/Parma – Quarta-feira (27) – 13h45

SPAL x Juventus – Quarta-feira (27) – 16h45

Napoli x Spezia – Quinta-feira (28) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

As equipes brigam fervorosamente pela liderança do Campeonato Italiano nesta temporada. Em segundo lugar está a Inter de Milão com quarenta e um pontos. A equipe de Conte chegou a liderar por alguns dias, mas logo foi destronado pelo próprio rival. Nas próximas rodadas, precisa contar com tropeços do líder.

Enquanto isso, o Milan mantém o seu reinado em primeiro lugar da tabela com quarenta e três pontos. Com apenas duas derrotas na temporada, o time de Ibrahimovic não deixa a ponta por nada, e é lá que pretende ficar por muito tempo. Por fim, enfrenta o Estrela Vermelha na Liga Europa.