Jogo da Bélgica hoje x Egito: onde assistir o amistoso da Copa 2022

Antes da Copa do Mundo começar, a Bélgica disputa amistoso preparatório contra o Egito nesta sexta-feira, 18 de novembro, no Jaber Al-Ahmad International Stadium. O jogo da Bélgica hoje começa às 12h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo por todo o Brasil. Descubra onde assistir ao amistoso e todos os detalhes.

O Egito não vai disputar a Copa do Mundo, enquanto a Bélgica está no grupo ao lado do Canadá, Croácia e Marrocos.

Qual canal vai passar jogo da Bélgica hoje ao vivo

O jogo da Bélgica hoje vai passar no Sportv e GloboPlay, às 12h (Horário de Brasília) por todo o país ao vivo. Disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, o canal do Sportv é quem transmite o amistoso nesta sexta-feira ao vivo.

Já a plataforma GloboPlay retransmite as imagens do jogo para assinantes, disponível para aplicativo do celular, tablet, computador e smartv ou no sitewww.globoplay.globo.com.br pelo navegador.

FICHA TÉCNICA:

Data: Sexta-feira, 18 de novembro de 2022

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Jaber Al-Ahmad International Stadium

Onde assistir: Sportv e GloboPlay

Quando a Bélgica estreia na Copa do Mundo?

A seleção da Bélgica estreia na Copa do Mundo do Catar em 23 de novembro, quarta-feira, contra o Canadá, pela primeira rodada do grupo F. A partida vai começar às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali.

Também no grupo F estão as equipes de Croácia e Marrocos. Serão três rodadas na fase de grupos em pontos corridos, onde cada vitória garante 3 pontos ao vencedor e 1 ponto para os dois times em caso de empate. Os dois primeiros nos grupos avançam para as oitavas de final.

A Bélgica busca o primeiro título mundial. Em 2018, eliminou o Brasil nas quartas de final por 2 a 1.

