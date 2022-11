Jogo da Croácia hoje x Canadá: horário da Copa do Mundo, onde assistir e escalações

Integram o grupo F na Copa do Mundo as seleções de futebol de Bélgica, Marrocos, Canadá e Croácia. - Foto: DCI

Em busca da liderança no grupo F, a seleção da Croácia enfrenta o Canadá neste domingo, 27 de novembro, pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. Com início às 13h (Horário de Brasília), o jogo da Croácia hoje vai ser no Estádio Internacional Khalifa, com transmissão por todo o Brasil. Onde assistir e todos os detalhes da partida na Copa você confere a seguir no texto.

Horário do jogo da Croácia hoje x Canadá na Copa?

A bola vai rolar no jogo da Croácia hoje contra o Canadá a partir das 13h (Horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, pela segunda rodada da Copa do Mundo no Catar.

Uma semana depois, a competição traz grandes embates na fase de grupos em horários diferenciados, já que o Catar está na frente do Brasil em até seis horas.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Fernando de Noronha devem se atentas as diferenças de horário.

Que horas: 13h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Internacional Khalifa, no Catar

Temperatura: 31º C

Arbitragem: Andrés Matonte Cabrera

Qual é a rodada: 2ª rodada do grupo F

Como assistir o jogo da Croácia hoje na Copa?

Os canais da GLOBO e SporTV, além das plataformas GloboPlay, portal GE e o FIFA+ vão transmitir o jogo da Copa do Mundo entre Croácia e Canadá neste domingo.

Globo - TV aberta

SporTV - TV fechada

FIFA+ - aplicativo e www.fifa.com

GloboPlay - aplicativo e www.globoplay.globo.com

GE - www.ge.globo.com

Para quem vai assistir na TV aberta, vai acompanhar a narração da partida com Cléber Machado e comentários de Ricardinho, Zé Roberto e Salvio Spinola.

Já na TV fechada, pelo SporTV, terá a narração no microfone de Natália Lara ao lado de PC Vasconcellos, Fábio Junior e Sandro Meira Ricci.

Na plataforma GloboPlay você assiste de graça através da retransmissão da TV Globo, é só criar um cadastro na Conta Globo, assim como aplicativo FIFA+. Fechando as opções o portal GE retransmite de graça para o público.

Como vem Croácia e Canadá ao jogo de hoje?

A Croácia vem de empate com o Marrocos na primeira rodada do grupo F na Copa. Por isso, o treinador Zlatko Dalic, o mesmo do vice na Copa de 2018, deve optar por uma escalação mais ofensiva dentro de campo. Modric, Brozovic e Kovacic devem permanecer, enquanto Perisic fica na linha de frente.

A Croácia está em segundo no grupo com apenas 1 ponto, atrás da Bélgica. Para continuar na briga pela vaga terá que vencer o jogo deste domingo, dependendo apenas de si para avançar até as oitavas de final.

O elenco croata é o atual vice-campeão da Copa do Mundo. Em 2018, na Rússia, perdeu por 4 a 2 para os franceses.

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Kramaric, Livaja e Perisic.

Do outro lado, o Canadá busca a sua primeira vitória na Copa do Catar. Na rodada de estreia, os canadenses foram superados pelos belgas em campo e, por isso, terão de correr atrás do triunfo para seguirem vivos na briga pela classificação até as oitavas.

Nas Eliminatórias da CONCACAF, a seleção do Canadá teve a melhor campanha e, agora, quer repetir o feito também no país do Oriente Médio. No elenco, deve manter Davies e Jonathan David na linha do ataque.

Provável escalação do Canadá: Borjan; Johnston, Steven Vitória, Miller; Laryea, Hutchinson, Eustáquio, Buchanan, Hoillet; Davies e Jonathan David.

Grupos da Copa do Mundo

Trinta e duas seleções disputam a Copa do Mundo do Catar. Elas foram divididas em oito grupos de quatro cada, onde jogam por três rodadas em pontos corridos.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2022.

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

