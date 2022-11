Como assistir o jogo do Canadá hoje online na Copa do Mundo 2022

Seleções ainda não venceram na Copa do Catar no grupo F ao lado de Bélgica e Marrocos.

Na disputa pela primeira vitória na Copa do Mundo do Catar, as seleções de Croácia e Canadá se enfrentam neste domingo, 27 de novembro, às 13h (horário de Brasília). A partida é válida pela segunda rodada do grupo F direto do Estádio Internacional Khalifa. Saiba como assistir o jogo do Canadá hoje online ao vivo e todos os detalhes.

Como assistir o jogo do Canadá hoje online?

O torcedor pode assistir ao jogo da Croácia e Canadá hoje na Globo e SporTV, na televisão. Também para assistir online pelo celular e plataformas digitais através do GloboPlay, Portal GE e FIFA+.

A primeira opção é o GloboPlay, serviço de streaming disponível também para quem não é assinante. Para ter acesso à programação basta acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo, se cadastrar com email na Conta Globo e assistir ao conteúdo da TV Globo, cuja plataforma retransmite de graça.

A opção mais fácil para assistir é o portal GE, site de notícias da Rede Globo (www.ge.globo.com). Basta acessar e clicar no jogo que quer ver, tudo de graça.

Também dá para assistir no serviço de streaming FIFA+ (ou FIFA Plus), disponível com sinal aberto para todos os brasileiros nesta Copa do Mundo do Catar. Isso porque a plataforma da entidade está realizando testes e experiências antes de ser lançada oficialmente.

Com sinal aberto, o FIFA+ transmite todos os jogos ao vivo e de graça.

Como funciona a fase de grupos da Copa do Mundo?

Trinta e duas seleções disputam a fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA. Elas são divididas em oito grupos de quatro cada onde jogam por três rodadas em pontos corridos.

Pontos corridos significa que cada vitória que a seleção consegue, ela ganha 3 pontos. O empate garante apenas 1 para ambas as equipes na disputa. Ao fim da terceira e última rodada, o líder da chave e o segundo colocado avançam para as oitavas de final.

Confira as chaves e as seleções que disputam a Copa do Catar em 2022.

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

