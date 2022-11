Como assistir e horário do jogo da Inglaterra contra o Irã na TV e online no Brasil

Jogo da Inglaterra hoje x Irã ao vivo: como assistir e hora do início na Copa do Mundo 2022

A semana começa com o jogo da Inglaterra hoje x Irã na Copa do Mundo 2022. A estreia das seleções no grupo B nesta segunda-feira, 21, terá transmissão ao vivo no Brasil, na TV e online. A partida começa às às 10h (Horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa.

Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo dos ingleses na Copa pela TV ou via online ao vivo.

Onde assistir jogo da Inglaterra hoje na TV

Data: 21 de novembro de 2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Canal de TV: Globo e SporTV

A Globo transmite com exclusividade o primeiro jogo da Inglaterra na Copa do Mundo do Catar. A emissora é a dona dos direitos de transmissão e por isso só ela pode passar a competição na TV aberta. A narração é de Gustavo Villani.

Também dá para assistir no SporTV, com narração de Everaldo Marques e comentários de Tamires, Hernanes e Maurício Noriega.

Quem é o árbitro de Inglaterra x Irã?

O árbitro da partida no Khalifa International Stadium será o brasileiro Raphael Claus, que terá como árbitros assistentes os compatriotas Rodrigo Correa e Danilo Simon. O quarto árbitro será o canadense Kevin Ortega.

Como assistir jogo da Inglaterra hoje online

Data: 21 de novembro de 2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Canal de TV: FIFA+, GloboPlay e portal GE

Torcedores podem acompanhar a transmissão pelo FIFA+, streaming com sinal aberto em todo o Brasil pelo site (www.fifa.com/fifaplus) ou usando o aplicativo. Também dá pra assistir na plataforma GloboPlay de graça, necessário apenas o cadastro na Conta Globo através do celular, tablet, computador ou smartv e no portal GE.

Como assistir a Copa do Mundo no Brasil ao vivo?

A Copa do Mundo do Catar de 2022 será transmitida pela Globo e SporTV durante todo o torneio na TV, com opções de streaming disponíveis no FIFA+, site e aplicativo, além do GloboPlay e o portal do GE.

A novidade fica com o canal do Casimiro, disponível no Youtube e na própria Twitch, plataforma gratuita de vídeos ao vivo, que exibirá ao vivo por todos os estados do Brasil.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇷🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Who are you backing to come out on top in Group B? 🤔 pic.twitter.com/5y5UOEa6Xm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 21, 2022

