Copa do Mundo 2022: Veja o placar de Catar x Equador na 1ª rodada

Confira como foi a partida da primeira rodada da Copa do Mundo do Catar

A equipe do Equador venceu o Catar por 2 a 0 neste domingo, 20 de novembro, pela primeira rodada do grupo A na Copa do Mundo em 2022. Com o placar de Catar x Equador, o elenco equatoriano assume a liderança na classificação do grupo, buscando a vaga nas oitavas de final. Confira como foi o primeiro jogo da Copa e os gols.

Confira o placar de Catar x Equador na Copa do Mundo 2022

Arquibancadas lotadas no Estádio Al Bayt, no Catar, para a partida de abertura na Copa do Mundo. Foram quatro anos de espera até este momento.

O resumo do primeiro tempo foi que só deu Equador em campo na rodada de abertura. Experiente e muito habilidoso, Valencia foi o melhor jogador da etapa. O som do apito do árbitro declarou aberta a Copa do Mundo do Catar neste domingo. Logo aos 2 minutos, Valencia acertou em cheio as redes do goleiro Saad Al Sheeb. Porém, o VAR anulou a marcação por impedimento.

O Catar respondeu com Al-Sheeb, mas o atleta catariano mandou a bola longe do gol. Se por um lado os sul-americanos mostraram toda a excelência na bola, os jogadores do Catar tinham dificuldades em completar jogadas e em finalizações. Aos 16 minutos, o goleiro Saad derrubou Valencia. O camisa 13 acertou em cheio as redes para abrir o placar no primeiro tempo e o primeiro gol da Copa do Catar em 2022.

Assista ao primeiro gol da Copa de 2022.

Saiu o primeiro gol da Copa do Mundo 2022! Enner Valencia abre o placar...

Catar 0 x 1 Equador #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/a56hCeOk1F — Central da Copa do Mundo 🇧🇷 (@centraldacopa22) November 20, 2022

O elenco anfitrião conseguiu pressionar o Equador, mas logo viu Valencia mais uma vez se destacar em campo e ampliar o resultado de cabeça. Praticamente perdida em campo, os jogadores passaram mais tempo praticando faltas e tomando cartões do que de fato buscando o gol, com zero finalizações.

Veja o segundo gol do Equador.

A importância de priorizar as referências de marcação pra um defensor. O camisa 15 do Qatar identificou o Enner nas suas costas, mas delegou a um companheiro que também já tinha oposição próxima. Resultado: Ninguém fechou no Valência e gol! pic.twitter.com/jUiN6KmzoK — Futebol Total (@Totalfute) November 20, 2022



O segundo tempo melhorou. O Catar foi mais preciso em suas participações, mas foi o Equador quem manteve o controle e domínio de jogo. Almoez Ali teve a primeira boa chance dos anfitriões aos 7 minutos, mas o impedimento foi marcado. O elenco do Equador trocou passes na defesa até partir ao ataque com Ibarra, Preciado, Plata e Méndez.

Em três chutes seguidos, o Catar mandou a bola todas as vezes por cima do gol, mostrando a falta de precisão nos chutes e até mesmo a falta de qualidade dentro de campo e técnica, decepção por ser anfitrião do evento.

O Equador mostrou-se mais recuado aos 30 minutos, com poucas tentativas. Sarmiento teve uma das melhores chances no segundo tempo, mas o impedimento foi marcado na área. O jogo ganhou emoção na reta final entre os 40 minutos com o Catar pressionando com Muntari e Afif, mas ambas as chances foram sem sucesso.

Nos acréscimos, o Equador apenas aguardou o apito para comemorar vitória. O elenco sul-americano teve boas chances nos minutos finais com Rodriguez. Com um minuto ao fim, Karim cobrou escanteio para tentar abrir o placar ao Catar, mas fim de papo. Na abertura da Copa, o placar de Catar x Equador ficou em 2 a 0, com dois gols de Valencia.

GRUPO A

1 Equador - 3 pontos

2 Holanda - 0 pontos

3 Senegal - 0 pontos

4 Catar - 0 pontos

Programação da primeira rodada da Copa

A Copa do Mundo do Catar conta com 32 seleções divididas em oito grupos de quatro cada. Ao todo, as equipes se enfrentam por três rodadas em pontos corridos, onde os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final, depois as quartas, semifinal e por fim, a grande final.

Confira a programação da primeira rodada na Copa do Mundo.

GRUPO A

1ª RODADA)

Catar x Equador

Data: Domingo, 20/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt

Senegal x Holanda

Data: Segunda-feira, 21/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama

GRUPO B

1ª RODADA)

Inglaterra x Irã

Data: Segunda-feira, 21/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

Estados Unidos x País de Gales

Data: Segunda-feira, 21/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali

GRUPO C

1ª RODADA)

Argentina x Arábia Saudita

Data: Terça-feira, 22/11 às 07h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

México x Polônia

Data: Terça-feira, 22/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

GRUPO D

1ª RODADA)

Dinamarca x Tunísia

Data: Terça-feira, 22/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação

França x Austrália

Data: Terça-feira, 22/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub

GRUPO E

1ª RODADA)

Alemanha x Japão

Data: Quarta-feira, 23/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

Espanha x Costa Rica

Data: Quarta-feira, 23/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama

GRUPO F

1ª RODADA)

Marrocos x Croácia

Data: Quarta-feira, 23/11 às 07h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt

Bélgica x Canadá

Data: Quarta-feira, 23/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali

GRUPO G

1ª RODADA)

Suíça x Camarões

Data: Quinta-feira, 24/11 às 07h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub

Brasil x Sérvia

Data: Quinta-feira, 24/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

GRUPO H

1ª RODADA)

Uruguai x Coréia do Sul

Data: Quinta-feira, 24/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação

Portugal x Gana

Data: Quinta-feira, 24/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Onde assistir a Copa do Mundo do Catar

Para acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo de futebol do Catar, você deve sintonizar a Rede Globo, na TV aberta, além do canal SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Se preferir, pode acompanhar também nas plataformas FIFA+, GloboPlay, canal do Casimiro e também no portal GE de graça. De maneira online dá para assistir no celular, tablet, computador ou até na smartv, se o aparelho for compatível com o aplicativo.

