Jogo do Bahia e Vitória hoje AO VIVO: transmissão domingo (05/03)

Hoje tem Ba-Vi, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro! Neste domingo, as equipes de Bahia e Vitória disputam a sexta rodada da Copa do Nordeste às 16h (Horário de Brasília), com o jogo do Bahia realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os times estão em grupos distintos na competição. No grupo A, o Vitória acumula dois pontos em 7º lugar, enquanto no grupo B o Bahia é o lanterna com apenas quatro pontos.

Onde vai passar jogo do Bahia e Vitória hoje

O jogo do Bahia e Vitória hoje tem transmissão no SBT (BA), ESPN, Star Plus e pay-per-view Nosso Futebol neste domingo ao vivo. Na TV aberta, o SBT vai exibir o clássico somente para o estado da Bahia, enquanto o canal ESPN e o PPV estão disponíveis para todo o país.

Para acompanhar online, o torcedor deve ser assinante do serviço de streaming Star Plus. Dá para comprar o produto no site (www.starplus.com) ou no próprio aplicativo para celular, tablet, computador ou na smartv. O Star Plus tem um catálogo completo de filmes, séries e jogos de futebol ao vivo.

Lampions League

Escalações de Bahia x Vitória

Os times de Bahia e Vitória devem entrar em campo no clássico Ba-Vi da seguinte maneira:

Escalação do Bahia:

Marcos Felipe - Goleiro;

Matheus Bahia - Defensor,

Gabriel Xavier - Defensor,

Marcos Victor - Defensor,

Cicinho - Defensor;

Rezende - Meia,

Yago Felipe - Meia,

Cauly - Meia;

Biel - Atacante,

Jacaré - Atacante,

Ricardo Goular - Atacante

Escalação do Vitória:

Lucas Arcanjo - Goleiro;

Guilerme - Defensor,

Camutanga - Defensor,

Dankler - Defensor

Zeca - Defensor;

Léo Gomes - Meia,

Eduardo - Meia,

Gegê - Meia;

Thiago Lopes - Atacante,

Rafinha - Atacante,

Léo Gamalho - Atacante.

Leia também

Premiação da Copa do Brasil na segunda fase de 2023