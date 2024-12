Jogo do Benfica hoje: horário e onde assistir Arouca x Benfica ao vivo (01/12/24)

Nesta domingo, 1 de dezembro, tem jogo do Benfica contra o Arouca no Estádio Municipal de Arouca, em partida da 12ª rodada da Liga Portugal. Com o pontapé inicial marcado para as 15h (horário de Brasília), o duelo reúne duas equipes que buscam avançar na competição e se aproximar do título.

Onde assistir o jogo do Benfica

Os torcedores que desejam assistir o jogo entre Arouca e Benfica ao vivo será transmitida na Disnet+ e vai começar às 15h (horário de Brasília).

O streaming trazem uma experiência de alta qualidade para os torcedores, com narração especializada, câmeras exclusivas e replays instantâneos para captar cada momento importante.

No jogo de hoje, a escalação do Benfica deve contar com Trubin, Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes, Florentino Luís, Dí Maria, Kokçu e Akturkoglu; Pavlidis.

Já o provável time do Arouca deve ter Mantil, Esgaio, Popvic e Fontan; Dante, Simão, Sylla, Santos, Jason, Rodriguez e Alfonso; Trezza.

Classificação na 12ª rodada da Liga Portugal

Aqui está a classificação atualizada da Liga Portugal Betclic 2024/2025 até a 11ª rodada:

Posição Equipe Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Marcados Gols Sofridos Saldo de Gols 1 Sporting 33 11 11 0 0 39 5 +34 2 FC Porto 27 11 9 0 2 28 8 +20 3 Benfica 25 10 8 1 1 28 7 +21 4 Santa Clara 21 11 7 0 4 14 12 +2 5 SC Braga 20 11 6 2 3 19 11 +8 6 Vitória de Guimarães 18 11 5 3 3 12 11 +1 7 Famalicão 17 11 4 5 2 12 9 +3 8 Moreirense 17 11 5 2 4 15 14 +1 9 Casa Pia 13 11 3 4 4 10 14 -4 10 Rio Ave 12 11 3 3 5 10 20 -10 11 Gil Vicente 10 11 2 4 5 14 19 -5 12 Estoril 10 11 2 4 5 8 16 -8 13 AVS SAD 10 11 2 4 5 9 19 -10 14 Boavista 9 11 2 3 6 7 15 -8 15 Estrela Amadora 9 11 2 3 6 10 20 -10 16 Nacional 8 10 2 2 6 6 15 -9 17 Arouca 8 11 2 2 7 6 19 -13 18 Farense 5 11 1 2 8 5 18 -13

