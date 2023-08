Jogo do Botafogo hoje: onde assistir Botafogo x Guarani ao vivo - 02/08

O adversário do Botafogo nas oitavas de final da Sul-Americana é o Guarani, do Paraguai. Nesta quarta-feira, 02 de agosto, eles disputam a primeira partida no Estádio Nilton Santos, às 19h, horário de Brasília, valendo a vantagem em busca da classificação.

O jogo de volta entre Guarani e Botafogo está agendado para quarta-feira, 09 de agosto, na casa do time paraguaio às 19h, horário de Brasília.

Onde vai passar o jogo do Botafogo hoje ao vivo

O Paramount+ vai transmitir a partida entre Botafogo e Guarani na Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, ao vivo para todo o país com a narração de Marcelo Hazan e comentários de Jorge Nicola.

O Nilton Santos, no Rio de Janeiro, tem capacidade para receber 46 mil torcedores. A Prefeitura do Rio informou que o entorno do estádio terá interdições nas Ruas Dr. Padilha, Rua das Oficinas, Henrique Scheid e José dos Reis. Quem vencer nesta quarta-feira terá a vantagem para o jogo de volta.

Horário: 19h (De Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro:

Arbitragem: Andrés Matonde (URU)

VAR: Leodan González (ARG)

Onde assistir jogo do Botafogo hoje: Paramount+

Relembre quando foi a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro

Quem são os jogadores lesionados do Botafogo?

O português Bruno Lage, substituto de Luís Castro no Botafogo, terá alguns desfalques importantes no duelo desta quarta-feira contra o Guarani do Paraguai. O principal setor com dificuldades é o meio de campo, com Patrick de Paula, Luis Henrique e Gabriel Pires machucados.

Os três jogadores, entretanto, não são titulares no elenco do Glorioso, mas acabam sendo utilizados de alguma forma durante a temporada mesmo que por alguns minutos. Bruno Lage deverá manter a escalação titular, com Gustavo, Tiquinho Soares e Victor Sá no ataque, além da defesa com Marçal, Cuesta, Adryelson e Di Placido.

No fim de semana, o Botafogo goleou o Coritiba por 4 a 1, em casa, com misto de jogadores titulares e reservas.

Escalação do Botafogo hoje: Lucas Perri; Marçal, Victor Cuesta, Adryelson, Di Placido; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Tiquinho Soares, Gustavo Sauer e Victor Sá.

O que é a Copa Sul-Americana?

A Copa Sul-Americana foi idealizada em 2002 pela Conmebol, a entidade do futebol na América do Sul, responsável por abrigar diferentes elencos em todas as temporadas. Depois da Libertadores, a competição é a mais importante do calendário.

Diferente da Libertadores, não há um monopólio de equipes na lista dos maiores campeões. Boca Juniors, Athletico Paranaense, Independiente e Independiente del Valle contabilizam duas taças cada. Em 2022, entretanto, foi o San Lorenzo quem ergueu o troféu pela primeira vez ao vencer o Atlético Nacional, da Colômbia.

A Sul-Americana tem o mesmo sistema da Libertadores, com uma fase preliminares e a fase de grupos com 32 elencos da América do Sul divididos em oito grupos. Os participantes de cada grupo se enfrentam por seis rodadas em pontos corridos, onde o primeiro avança direto até as oitavas de final e o segundo disputará os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.

Daí, vem as oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final, jogada em partida única.

