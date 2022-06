Saiba onde assistir ao jogo do Brasil Feminino hoje. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo/CBF

Jogo do Brasil Feminino hoje: horário e onde assistir amistoso (28/06)

Jogo do Brasil Feminino hoje: horário e onde assistir amistoso (28/06)

O jogo do Brasil Feminino hoje vai ser contra a Suécia, em amistoso preparatório. Nesta terça-feira, 28 de junho, a Seleção entra em campo a partir das 13h30 (Horário de Brasília), na Friends Arena, na cidade de Estocolmo, com transmissão ao vivo. Aqui está tudo o que o torcedor precisa saber para o jogo do Brasil Feminino hoje.

Em que canal está o jogo do Brasil Feminino hoje?

TV aberta: Globo

TV fechada: SporTV

Transmissão ao vivo: Portal GE, Globo Play e Canais Globo

O jogo do Brasil feminino hoje será transmitido para todo os estados do país na TV Globo, de graça, e no SporTV, na TV paga.

Para os torcedores que não podem acompanhar na TV, a opção é assistir através do site do GE, totalmente gratuito com a retransmissão das imagens, ou pelo serviço de streaming Globo Play e Canais Globo, o segundo disponível somente para assinantes de operadoras.

Na Globo, a narração é de Renata Silveira com comentários de Ana Thaís, Formiga e Caio Ribeiro. No SporTV é Natália Lara quem comenda o microfone, enquanto Renata Mendonça e Carlos Eduardo Lino comentam.

Horário de início do jogo do Brasil feminino hoje:

Data: Terça-feira, 28 de junho de 2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local e cidade: Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia

O jogo do Brasil feminino hoje em amistoso internacional ocorre nesta terça-feira, 28 de junho, contra a Suécia, com início marcado para começar a partir das 13h30, no horário de Brasília.

A Friends Arena vai receber a partida nesta terça, contando com presença máxima da torcida brasileira e também sueca na torcida.

Este será o último jogo da Data FIFA na temporada. No mês de julho, a Seleção Brasileira disputa a Copa América Feminina contra as outras equipes da América do Sul.

Probabilidades do jogo hoje

A equipe do Brasil perdeu o amistoso contra a Dinamarca na última quinta-feira por 2 x 1. Sob o comando da técnica Pia, as jogadoras prometem a redenção nesta terça para chegar como favoritas na Copa América Feminina, programada para começar no dia 9 de julho.

Porém, mesmo com o elenco completo, as brasileiras enfrentam uma seleção consistente, organizada e muito bem treinada, com condições de favorita para o jogo de hoje.

A última partida da Suécia aconteceu em abril, contra a Irlanda, pela primeira fase das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo Feminina.

Escalação do Brasil: Lorena; Letícia Santos, Rafinha, Tainara, Fernanda Palermo; Kerolin, Adailma, Luana, Adriana; Debinha e Bia Zaneratto.

Escalação da Suécia: Hedvig Lindahl; Linda Sembrant, Magdalena Eriksson, Amanda; Jonna Andersson, Hanna Bennison, Caroline Seger, Hanna Glas; Lina Hurtig, Kosovare e Stina.

Como assistir o jogo do Brasil hoje online no celular?

O jogo do Brasil feminino hoje pode ser assistido também online, seja pelo celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV.

De início, o portal GE (www.ge.globo.com) retransmite as imagens da Globo em seu portal. O torcedor só deve acessar o site, procurar pela aba com o jogo do Brasil feminino ao vivo e curtir.

O streaming do Globo Play também disponibiliza as imagens, já que tem o canal SporTV disponível para os assinantes. Basta procurar pelo canal na programação do aplicativo e curtir em todas as plataformas desejáveis.

Se estiver pelo computador, é só acessar www.globoplay.globo.com, clicar em “Agora na TV” e ver de graça o jogo.

Por fim, o Canais Globo, aplicativo do Globo Sat para assinantes da TV paga, também é uma opção para aqueles que desejam acompanhar o jogo mas não podem pela TV.

+ Saiba onde assistir ao torneio de Wimbledon 2022