Elenco do Cruzeiro entra em campo neste sábado para enfrentar o Patrocinense, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro

Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir a estreia do Mineiro 2023

O Cruzeiro está de volta na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 21 de janeiro, dá o pontapé inicial na nova temporada do futebol, em que pretende disputar títulos e quem sabe bons resultados. Contra o Patrocinense, o jogo do Cruzeiro é válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

O embate entre Patrocinense e Cruzeiro vai começar às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Pedro Alves do Nascimento, na cidade de Patrocínio. A partida marca o início da temporada, ou seja, tudo está aberto para os elencos inclusive a possibilidade de assumir a liderança.

Como assistir o jogo do Cruzeiro hoje?

O jogo do Cruzeiro hoje tem transmissão do Premiere e GloboPlay às 19h.

O torcedor pode assistir tanto na televisão como no celular o jogo entre Patrocinense e Cruzeiro neste sábado, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro na temporada. Mas como funciona cada opção?

O pay-per-view Premiere só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O torcedor deve pagar valor extra na mensalidade para obter o pacote de canais ou até comprar em opções avulsas no site (www.premiere.globo.com) ou nas plataformas Amazon Prime e GloboPlay.

Mas tem também a opção de ver tudo pelo aplicativo GloboPlay para quem já é assinante da TV fechada. Basta sintonizar a plataforma, encontrar a opção "Assista Ao Vivo" e encontrar o Premiere.

Relacionados do Cruzeiro

Vinte e um jogadores foram relacionados para o jogo do Cruzeiro contra o Patrocinense neste sábado pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

A Raposa tem a oportunidade de brigar pela liderança se vencer o jogo de estreia, torcendo contra o seu grande rival, Atlético Mineiro, que também estreia neste sábado.

Confira a lista completa dos relacionados do Cruzeiro para o jogo deste sábado.

GOLEIROS: Rafael Cabral e Rodrigo.

DEFENSORES: Eduardo Brock, Igor Formiga, Lucas Oliveira, Marquinhos Cipriano, Neris, Reynaldo e Wesley Gasolina.

MEIAS: Daniel Jr., Ian Luccas, Mateus Vidal, Neto Moura, Nikão, Ramiro e Walisson.

ATACANTES: Bruno Rodrigues, Juan, Rafael Bilu e Wesley.

Gilberto é anunciado pelo clube

O Cruzeiro anunciou na tarde de ontem o atacante Gilberto como o novo reforço para a temporada. O contrato é válido até o fim de 2024.

Este é o 14º reforço da Raposa para o novo ano. O jogador rescindiu o seu contrato com o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e assinou com o time brasileiro.

Outras contratações do clube mineiro para a temporada são: Neris (zagueiro), Mateus Vital (meia), Rafael Bilu (atacante), Igor Formiga (lateral), Ramiro (volante), Nikão (meia), Wesley (atacante), Walisson (volante), William (lateral), Reynaldo (zagueiro), Anderson (goleiro), Fernando Henrique (volante) e Matheus Davó (atacante).

Confira o anúncio do Cruzeiro.

SEJA BEM-VINDO, GILBERTO! ✍🏼💙 O atacante é nosso novo reforço e tá #FechadoComOCruzeiro até o final de 2024! 👊🏼🦊 Nação Azul, bora dar as boas-vindas ao artilheiro? pic.twitter.com/0NDGl4oEQL — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 20, 2023

Jogos da primeira rodada do Campeonato Mineiro

Além do jogo do Cruzeiro neste sábado, confira os outros embates válidos pela primeira rodada do Campeonato Mineiro no fim de semana.

SÁBADO, 21/01:

15h - Athletic x Tombense

16h30 - Atlético MG x Caldense

19h - Patrocinense x Cruzeiro

DOMINGO, 22/01:

16h - Villa Nova x Ipatinga

18h30 - Pouso Alegre x América MG

SEGUNDA-FEIRA, 23/01:

20h30 - Democrata x Democrata SL

